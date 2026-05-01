Oliver Blume
 
'Volkswagen mikt op gecontroleerde krimp'

Minder in China, minder in Europa

Jan Lemkes
Volkswagen-topman Oliver Blume zegt de realiteit inmiddels onder ogen te zien: Volkswagen gaat eerder krimpen dan groeien de komende jaren.

Minder verkopen in China, een onzekere situatie in Europa en gedoe met importheffingen in Amerika: het is een lastige tijd om een mondiale autobouwer te zijn. Volkswagen ervaart dat misschien wel als geen ander, want dit bedrijf leunde sterk op China en bouwt bovendien een aanzienlijk deel van zijn auto’s in thuisland Duitsland. In een interview met Manager Magazin maakt Oliver Blume duidelijk dat dit onherroepelijk tot krimp zal leiden. Nog niet zo heel lang geleden mikte Volkswagen voor de nabije toekomst nog op een jaarlijkse capaciteit van 12 tot 14 miljoen voertuigen, maar nu stagneert de boel rond de 9 miljoen en is de vraag hoeveel daar nog vanaf zal gaan.

Volgens Blume is de productiecapaciteit in China al met een miljoen teruggebracht, terwijl er voor 2028 in Europa ook een miljoen productieplaatsen moeten verdwijnen van vooral Volkswagen en Audi. Elders op de wereld zouden er nog eens een miljoen productieplaatsen worden geschrapt en hoewel een deel van de in Europa geschrapte productiecapaciteit wellicht elders terugkeert door meer lokaal te gaan produceren, is wel duidelijk dat Volkswagen de komende jaren eerder (fors) minder dan meer zal produceren.

Dat brengt volgens Manager Magazin en Industriemagazin weer andere problemen met zich mee. Minder productie betekent dat de kosten over minder auto’s moeten worden verdeeld. Produceren per auto wordt dus duurder voor Volkswagen, terwijl de productiekosten in Duitsland al fors hoger liggen dan bij veel elders producerende concurrenten. Vakbonden hebben hier immers veel macht en de arbeidsvoorwaarden zijn goed, maar dat kost ook geld. Als oplossing zou Volkswagen productiecapaciteit kunnen gaan verkopen aan Chinese partners en/of concurrenten, die vaak juist weer roepen om Europese productieplaatsen om importheffingen te omzeilen.

Industriemagazin merkt op dat Blume met deze plannen de eerste Volkswagen-CEO is die openlijk mikt op krimp in plaats van groei. Het zijn bijzondere tijden in autoland.

