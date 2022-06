Cupra toont kleine elektrische cross-over UrbanRebel

De kleine cross-over die je op de foto’s ziet, is de Cupra UrbanRebel Concept. Als je nu denkt dat je die naam wel eens eerder hebt gezien: dat klopt. Eerder kwamen de Spanjaarden al met een race-concept die ook zo heette. De facto was dat de raceversie van de straatauto die nu in conceptvorm is onthuld. De compacte elektrische cross-over is een belangrijke auto en niet alleen voor Cupra. Hij staat namelijk op het nieuwe MEB Small-platform waar het hele concern zijn compacte elektrische auto’s op gaat bouwen. Volkswagen krijgt zijn eigen variant in de vorm van de ID1, waarvan topman Diess onlangs een schets onthulde. De ID2 wordt dan vermoedelijk de SUV-versie daarvan. Beide auto’s zullen waarschijnlijk flink afwijken van de ID Life-concept die we eerder zagen op hetzelfde MEB Small-platform, omdat Volkswagen toch niet helemaal tevreden was met die auto. Skoda krijgt op zijn beurt ook een eigen versie. Dat is hard nodig, want het merk heeft nu alleen de grote Enyaq als EV in de aanbieding.

We beginnen even onderhuids met de UrbanRebel. De auto heeft voorwielaandrijving, in tegenstelling tot MEB-auto’s als de Cupra Born en de Volkswagen ID3, wat in de basis achterwielaangedreven auto’s zijn. Over de accugrootte rept Cupra niet, maar er wordt wel een range van maximaal 440 kilometer genoemd. Daarmee gaat die dikste versie dan vermoedelijk richting de 60 kWh, maar reken ook op een versie met iets van 40 kWh. Het maximumvermogen op die voorwielen is 234 pk, een stuk meer dan de 207 pk van de huidige Polo GTI en zelfs meer dan de Audi S1!

Met 1,58 meter is de Cupra vrij hoog. Een SUV kun je het niet noemen, maar hij is merkbaar hoger dan een gemiddelde hatchback als de Polo of Seat Ibiza. Een trend die we ook bij andere merken zien, maar vooral een teken hoe goed een fabrikant als Nissan het meer dan tien jaar geleden al zag met de Juke. Toen was het een merkwaardige auto, inmiddels een project dat zijn tijd merkbaar ver vooruit was. De wielen van de UrbanRebel staan extreem ver naar buiten voor een dikke uitstraling. Kijk ook eens hoe breed de achterlichten zijn: ze steken gewoon buiten de koets. We zijn benieuwd wat er overblijft van de gigantische diffuser, die niet van carbon, maar van hennep is gemaakt.

Aan de binnenkant vinden we een zwevende middeltunnel, die we vermoedelijk wel gaan terugzien in het productiemodel, net als de knoppen op het stuur. Het nieuwe multimediasysteem in deze auto oogt in elk geval stukken prettiger dan het huidige in de Cupra Born en Formentor.

Als model oogt de auto veel meer als een echte Cupra dan de huidige Born, die wel erg veel ID3 is. Het is evengoed afwachten in hoeverre het trio dat dit platform gaat delen van elkaar zal verschillen, maar de beloftes zijn daar. Cupra, Skoda en Volkswagen komen elk met een echt éigen auto. De designer van de UrbanRebel wil uiteraard niet ingaan op de andere merken, maar geeft aan de auto’s wel al te hebben gezien. “Je moet wel, want je moet voorkomen dat de auto’s uiteindelijk te veel op elkaar lijken omdat je geen idee waar de rest mee bezig was”, legt hij uit. “Dit is in elk geval een auto die de toon zet voor de Cupra-designtaal de komende jaren: het is echt onze auto.”