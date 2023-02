Cupra Tavascan: elektrische SUV klaar voor 2024

In 2024 komt de Cupra Tavascan op de markt, een elektrische SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn. Op deze spionagefoto's is die nieuwe elektrische concurrent van auto's als de Volkswagen ID5 voor het eerst in productievorm buiten de deur gesnapt.

De aanloop naar de marktintroductie van de Cupra Tavascan is behoorlijk lang. Al in 2019 liet Cupra de Tavascan Concept zien, een studiemodel waarmee het merk vooruitblikte op een nieuwe elektrische SUV, na de Formentor het tweede model van het merk waar je binnen de Volkswagen Group geen andere versie met grotendeels dezelfde koets van kunt kopen. Medio 2022 liet Cupra de pre-productieversie van de Tavascan al eens zien tijdens een presentatie waar ook de aan de Audi Q3 gerelateerde Terramar en de kleinere elektrische UrbanRebel hun debuut beleefden. AutoWeek kon je de productieversie van de Cupra Tavascan op patentbeeld al zeer uitgebreid vanuit alle hoeken laten zien, maar de auto die in 2024 op de markt moet komen hebben we nog nooit écht in het openbaar gezien. Sterker nog, tot op heden stuurde Cupra de Tavascan verkleed als Volkswagen ID4 de deur uit. Nu is Cupra eindelijk aan het testen geslagen met de productieversie.

De Cupra Tavascan krijgt onder meer verlichting met een uit driehoeken bestaande lichtsignatuur. Opvallend is ook de relatief scherpe hoek waarmee de A-stijl overloopt in het dak. De Cupra Tavascan zal voor de Europese markt in China worden gebouwd en komt natuurlijk op een variant van het MEB-platform te staan. Zeer waarschijnlijk gaat het al om de gemoderniseerde variant van die voor EV's bestemde modulaire basis, de MEB+-versie dus. De huidige MEB-modellen hebben tot 77 kWh grote accupakketten en zijn er natuurlijk in diverse vermogensvarianten. Bovenaan de krachtladder staan nu de 299 pk sterke topversies, maar daar komt in ieder geval een krachtigere variant boven. Zo worden de sportieve GTX-versies van de ID3 en - jawel - de ID Buzz 340 pk sterk. Ook de Cupra Tavascan zal waarschijnlijk een GTX-equivalent krijgen met dat vermogen.