Cupra Tavascan: de Spaanse Enyaq - Vooruitblik

Het blijft een bijzonder merk, dat Cupra. Wat ooit het sportieve label van Seat was, is sinds 2018 een heus merk. Dat begon wat schoorvoetend met de Cupra Ateca, een omgebouwde en snelle Seat Ateca, maar ­inmiddels heeft Cupra enkele ‘eigen’ modellen in handen. Hoewel, ‘eigen’ … eigenlijk is alleen de Cupra Formentor écht uniek. De volledig elektrische Cupra Born is weliswaar evenmin op een Seat gebaseerd, maar deelt zijn middenschip, platform en techniek met de Volkswagen ID3. De Tavascan wordt het grote broertje van die Born en staat op ­hetzelfde MEB-platform. De afbeeldingen op deze pagina’s zijn nog ‘artist’s impressions’, maar het productiemodel wijkt er straks niet veel van af. Hoe we dat weten? Nou, Cupra liet de Tavascan zelf al even kort en van grote afstand zien bij de presentatie van de toekomstplannen afgelopen zomer. Zo weten we ook hoe hij gaat heten.

Altijd ‘coupé’

Dat het om het technische broertje van de Volkswagens ID4 en ID5, Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron gaat, is dan weer onze eigen invulling. Toch is daar weinig giswerk voor ­nodig, want de wielbasis is exact gelijk aan die van de genoemde modellen. Verder ­tonen uitgelekte patentschetsen de voor MEB-auto’s kenmerkende trommelremmen aan de achterzijde en neemt de Tavascan zelfs de deurgrepen over van Volkswagens grotere EV’s. De Cupra-marketeers ­grijpen de relatief gestroomlijnde carrosserievorm en liftback-achtige achterzijde straks ongetwijfeld aan om de term ‘coupé’ te gebruiken. De keuze voor deze vorm past goed bij de sportieve insteek van het merk Cupra en is hoogstwaarschijnlijk standaard. Daar waar Volkswagen de ID5 aanbiedt als ‘coupé’-­alternatief voor de ID4, Skoda de Enyaq ­Coupé heeft en Audi de Q4 Sportback, houdt Cupra het dus bij deze ene variant. Die heeft met zijn agressieve koplampen, scherpe ­vouwen en puntige hoeken duidelijke ­overeenkomsten met het huidige aanbod van Cupra, maar er zijn toch grote verschillen. Zo krijgt de neus een apart motiefje dat het ­verlies van een grille moet goedmaken. ­Hoger op de voorzijde, in datgene dat ooit de motorkap zou zijn geweest, treffen we twee echte ‘gaten’ aan. Die moeten ­zonder twijfel de lucht op een gunstige wijze over de carrosserie leiden, maar zien er boven alles gewoon stoer uit.

Aan de achterzijde springt één detail in het oog: het Cupra-logo is voor het eerst in de geschiedenis aangebracht op een paneel met een passende, driehoekige vorm. Alle reeds bestaande Cupra’s hebben achterop een embleem op een plaatje in de vorm van het Seat-beeldmerk, zelfs als het model in kwestie nooit als Seat is geleverd. Inderdaad: dat is opmerkelijk.

Onderhuids hoeven we geen grote verschillen met de bestaande EV’s van Volkswagen, Skoda en Audi te verwachten. Wie wil weten met welke aandrijflijnen hij straks leverbaar is, moet vermoedelijk vooral goed naar de ID5 kijken. Die heeft altijd een accupakket van 77 kWh, goed voor een actieradius van dik 500 km. De achterwielaangedreven ­variant levert 174 of 204 pk, de GTX met twee elektromotoren en vierwielaandrijving schopt het tot 299 pk. In de ID4 is er sinds kort een iets mildere variant leverbaar met twee elektromotoren, goed voor 265 pk. Wellicht doet Cupra er voor zijn sportieve topversie nog een softwarematig schepje bovenop voor een handvol extra pk’s, maar reken zeker niet op al te veel nieuws op dit vlak. Bij de Born houdt Cupra zich immers aardig in toom en zijn zelfs de minder snelle aandrijflijnen van de ID3 leverbaar.

Ook buiten Europa

De Cupra Tavascan verschijnt volgens de makers in 2024 op de markt. Bij Cupra kijken ze ongetwijfeld uit naar dat moment, want dit wordt een erg belangrijk model voor het merk. Als middelgrote elektrische cross-over concurreert hij niet alleen met de genoemde alternatieven uit eigen stal, maar ook met de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. In tegenstelling tot de kleinere klasse van de Born is dit ­segment wereldwijd in trek en dat wil Cupra graag uitbuiten. Met de Tavascan boort het Spaanse merk nieuwe markten aan, ook ­buiten Europa. De auto heeft zo alles in zich om een grote rol te gaan spelen bij het halen van het uiteindelijke doel van Cupra, namelijk 500.000 stuks per jaar verkopen.