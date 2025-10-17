Cupra Tavascan nog eens €2.000 goedkoper, ook fiscaal

Vanmorgen werd nog duidelijk dat Cupra al een miljoen auto’s heeft gebouwd, maar aan in Nederland geleverde Tavascans ligt dat succes niet. Daarom is het goed om te weten dat de elektrische Cupra Tavascan wederom goedkoper wordt, ook in de bijtelling!

De elektrische Cupra Tavascan had aanvankelijk een vanafprijs van €48.990. Dat werd €44.990 toen de Essential-versie arriveerde en nu gooit Cupra er voor diezelfde Essential nog eens €2.000 korting tegenaan, althans voor wie een voorraadmodel koopt of leaset. Zij stappen dus voor €42.990 in een elektrische SUV met een sportieve koets, 286 pk, 550 kilometer rijbereik en 540 liter bagageruimte. Niet gek, hoewel je dus wel het geluk moet hebben dat jouw ideale exemplaar erbij staat in de Cupra-voorraad. De aanbieding is vooral interessant voor zakelijke rijders, toch al de meest voor de hand liggende doelgroep voor zo'n hoogpotige EV. De prijsverlaging geldt uiteraard ook voor de fiscale waarde, die daarmee €41.705 bedraagt. Omdat de voorraadauto's nog dit jaar worden geleverd, is over het eerste deel van dat bedrag bovendien maar 17 procent bijtelling verschuldigd.

De standaarduitrusting van de Cupra Tavascan omvat onder meer climatecontrol en adaptieve cruise control, maar stoelverwarming ontbreekt. Dat is tegen meerprijs wel leverbaar op de Essential. De Cupra Tavascan laat zich omschrijven als een technisch broertje van onder meer de Volkswagen ID4, al kunnen we daar gezien zijn standaard sportief gevormde koets wellicht beter de ID5 bij noemen. Die auto is er op het moment van schrijven vanaf €47.990 en heeft dan ook nog eens een fors kleinere accu, dus tel uit je winst.

Een groot succes is de in China gebouwde Tavascan tot nu toe overigens niet. Sinds de lancering in 2024 zijn er in totaal 895 exemplaren op Nederlands kenteken gegaan en in 2025 staat de auto tot nu toe op een 119e plek.