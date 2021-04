Dit kost de Cupra Formentor eHybrid PHEV

Het bezit van een Cupra Formentor is tot nu toe een prijzig genoegen in Nederland. Cupra’s enige unieke model is er vooralsnog namelijk alleen in de 310 pk sterke variant die we al eens in een vergelijkende test hadden en kost dan minimaal zo’n 63 mille.

De reeds aangekondigde stekkerversie maakt de sportieve SUV uiteraard een stuk voordeliger. De Cupra Formentor e-Hybrid is er vanaf € 43.990 voor de Business-versie. Daarbij gaat het om een variant met de 204 pk sterke PHEV-aandrijflijn, die in 7,8 seconden van 0 naar 100 sprint. De uit onder meer de Leon en Volkswagen Golf bekende aandrijflijn is opgebouwd rond een 1.4 TSI en een zestraps DSG-automaat. Een accupakket van 13 kWh levert een theoretische elektrische actieradius op van 58 kilometer. Andere uitvoeringen zijn de Adrenaline, Performance en Copper Edition, waarbij elke stap omhoog de prijs met € 2.000 opdrijft.

Veloz

De 245 pk sterke versie van dezelfde aandrijflijn is ook leverbaar. Het resultaat heet dan Cupra Formentor VZ e-Hybrid en kost met € 49.990 flink meer, maar begint ook bij het Performance-uitrustingsniveau. De ‘VZ’ heeft precies 7 seconden nodig voor de sprint van 0 naar 100 en heeft een top van 210 km/h. Wel komt de snellere versie net iets minder ver op stroom: 54 in plaats van 58 kilometer. 'VZ' staat overigens voor 'Veloz' ('snel') en kwamen we eerder tegen op de heftigste versie van de Formentor, de 390 pk sterke VZ5.

Online

Bestellen geschiedt online en Cupra komt de auto desgewenst thuis of op je werk tonen. Ook is er een Test Drive Center in Leusden en komen er vijf ‘Cupra Garages’ in Nederland, waarvan de eerste nog deze maand wordt geopend aan het Stadionplein in Amsterdam. Na Spanje, Mexico en Duitsland is Nederland het vierde land waarin Cupra op deze manier van start gaat, meldt het merk.

Dat de Cupra Formentor e-Hybrid met 204 en 245 pk verschijnt is opvallend, omdat bij de Seat Leon een ander beleid wordt toegepast. De Seat Leon is er als PHEV uitsluitend met 204 pk, terwijl de Cupra Leon met elektrokracht vooralsnog altijd 245 pk levert.