Tesla grijpt in: ‘dodelijke deurgrepen’ gaan verdwijnen

Tesla werkt aan een nieuw ontwerp voor de deurklinken. Het huidige elektronische deurmechanisme ligt al jaren onder vuur, en deze week heeft de Amerikaanse toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een onderzoek gestart.

Aanleiding zijn meldingen dat de deuren soms niet openen bij de Tesla Model Y, waardoor inzittenden in de auto opgesloten raken. Volgens Tesla moet het in noodsituaties eenvoudiger zijn om de deuren te openen. Daarom wil het bedrijf het elektronische systeem combineren met een mogelijkheid voor handmatige bediening.

"Het idee om beide systemen – elektronisch en handmatig – onder één knop samen te brengen is logischer”, zei hoofdontwerper Franz von Holzhausen tegen Bloomberg. "Daar werken we momenteel aan.” Momenteel bevinden de beide systemen zich op verschillende plekken in de auto.

Verzonken deurklinken

De wijziging moet de bediening intuïtiever maken, vooral in noodsituaties. Tesla maakt gebruik van verzonken deurklinken aan de buitenzijde van de auto en een drukknop aan de binnenkant. In normale omstandigheden openen de deuren via een elektronisch mechanisme. Bij een stroomonderbreking, bijvoorbeeld na een ongeval, moeten inzittenden echter een handmatige noodontgrendeling gebruiken – een hendel of kabel – om de deur te openen.

Onderzoek gestart na incidenten

Vooral bij de achterdeuren is dit mechanisme soms moeilijk te vinden. De exacte locatie verschilt bovendien per model en productiejaar. De NHTSA onderzoekt momenteel de Model Y van het productiejaar 2021. Aanleiding zijn meldingen waarbij de klink niet functioneerde en kinderen niet zelfstandig uit de auto konden komen.

Eerder deze maand bracht Bloomberg een reeks incidenten aan het licht waarbij mensen gewond raakten of zelfs om het leven kwamen omdat zij na een ongeval de deur niet konden openen. Begin deze maand kwamen drie mensen, onder wie twee kinderen, om het leven bij een ernstig verkeersongeval in het Duitse Schwerte. De Tesla vloog in brand en de deuren konden niet worden geopend.

Volledig verbod in China