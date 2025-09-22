Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Tesla grijpt in: ‘dodelijke deurgrepen’ gaan verdwijnen

NHTSA doet onderzoek

49
Tesla
  • Nieuws

Tesla werkt aan een nieuw ontwerp voor de deurklinken. Het huidige elektronische deurmechanisme ligt al jaren onder vuur, en deze week heeft de Amerikaanse toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een onderzoek gestart.

Aanleiding zijn meldingen dat de deuren soms niet openen bij de Tesla Model Y, waardoor inzittenden in de auto opgesloten raken. Volgens Tesla moet het in noodsituaties eenvoudiger zijn om de deuren te openen. Daarom wil het bedrijf het elektronische systeem combineren met een mogelijkheid voor handmatige bediening.

"Het idee om beide systemen – elektronisch en handmatig – onder één knop samen te brengen is logischer”, zei hoofdontwerper Franz von Holzhausen tegen Bloomberg. "Daar werken we momenteel aan.” Momenteel bevinden de beide systemen zich op verschillende plekken in de auto.

Verzonken deurklinken

De wijziging moet de bediening intuïtiever maken, vooral in noodsituaties. Tesla maakt gebruik van verzonken deurklinken aan de buitenzijde van de auto en een drukknop aan de binnenkant. In normale omstandigheden openen de deuren via een elektronisch mechanisme. Bij een stroomonderbreking, bijvoorbeeld na een ongeval, moeten inzittenden echter een handmatige noodontgrendeling gebruiken – een hendel of kabel – om de deur te openen.

Onderzoek gestart na incidenten

Vooral bij de achterdeuren is dit mechanisme soms moeilijk te vinden. De exacte locatie verschilt bovendien per model en productiejaar. De NHTSA onderzoekt momenteel de Model Y van het productiejaar 2021. Aanleiding zijn meldingen waarbij de klink niet functioneerde en kinderen niet zelfstandig uit de auto konden komen.

Eerder deze maand bracht Bloomberg een reeks incidenten aan het licht waarbij mensen gewond raakten of zelfs om het leven kwamen omdat zij na een ongeval de deur niet konden openen. Begin deze maand kwamen drie mensen, onder wie twee kinderen, om het leven bij een ernstig verkeersongeval in het Duitse Schwerte. De Tesla vloog in brand en de deuren konden niet worden geopend.

Volledig verbod in China

Deze week werd ook bekend dat China een volledig verbod wil invoeren op deze aerodynamische deuropeners, die behalve bij Tesla ook te vinden zijn op modellen van onder andere BMWNio en Xpeng.

49 Bekijk reacties
Tesla

PRIVATE LEASE Tesla

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model Y Long Range RWD 75 kWh | Trekhaak & Fabrieksgarantie | Nette origineel Nederlandse Tesla model Y

Tesla Model Y Long Range RWD 75 kWh | Trekhaak & Fabrieksgarantie | Nette origineel Nederlandse Tesla model Y

  • 2024
  • 19.262 km
€ 39.950
Tesla Model Y Long range 78kWh MiC AWD

Tesla Model Y Long range 78kWh MiC AWD

  • 2022
  • 21.000 km
€ 37.999
Tesla Model Y Long range 78kWh MiC AWD

Tesla Model Y Long range 78kWh MiC AWD

  • 2022
  • 72.000 km
€ 34.999

Lees ook

Tesla Model 3 occasion duurtest

6 maanden gebruikte Tesla Model 3: aantrekkelijke EV occasion maar SoH accu valt tegen

Ford Capri en Tesla Model Y

Kan elektrische Ford Capri met Volkswagen-techniek de Tesla Model Y aan? - Dubbeltest

Nieuws
Tesla Cybertruck

‘Kale’ Tesla Cybertruck RWD is alweer geschrapt

Nieuws
Tesla Model Y en Model 3

Tesla en Rivian verliezen honderden miljoenen door wegvallen ‘credits’ in VS

Nieuws
Tesla Model Y en Model 3

Marktaandeel Tesla in de Verenigde Staten kleinste in acht jaar

Lezersreacties (49)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.