Elektrische deurgrepen op auto’s zijn helemaal hip. Ze ogen modern en luxueus en dragen naar verluidt iets bij aan de stroomlijn, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. China wil daarom nu een volledig verbod invoeren op aerodynamische deuropeners die te vinden zijn op modellen van onder meer Tesla, BMW, Nio en Xpeng.

Drie mensen, onder wie twee kinderen, kwamen begin deze maand om het leven bij een ernstig verkeersongeval in het Duitse Schwerte. Een man en zijn twee kinderen zaten in een elektrische Tesla die tegen een boom botste en in brand vloog, aldus een politiewoordvoerder.

Ooggetuige Roman Jedrzejewski probeerde tevergeefs de inzittenden te helpen. Hij kon de brand echter niet blussen of de auto openen. "Ik wilde mensen redden”, vertelde de man aan de Ruhr Nachrichten. “Ik probeerde de auto te openen, maar dat lukte niet.”

Volgens een aanwezige functionaris waren de deurgrepen van de Tesla al volledig gesmolten. Hulp kwam te laat. De drie inzittenden verbrandden levend.

Moderne uitstraling

Verzonken of ‘platte’ deurklinken, die strak in de carrosserie zijn geïntegreerd, zijn geliefd vanwege hun moderne uitstraling en aerodynamische voordelen. Ze worden vaak toegepast bij elektrische modellen van onder meer Tesla, Nio, Xpeng, Smart (foto) en Hyundai. Ook luxemerken als Land Rover gebruiken de techniek.

Zelfs als deurgrepen zelf niet elektrisch uitklappen, is de ontgrendeling van de deur vaak alsnog elektronisch. Dat geldt ook voor de binnenzijde, waar in plaats van een hendel dan een knopje te vinden is om de deur te openen. Hoewel sommige fabrikanten, zoals Tesla, een verborgen mechanische noodontgrendeling bieden, is die vaak lastig te vinden en bij paniek niet direct bruikbaar – zeker voor mensen die de auto niet goed kennen.

Automobielclub ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, en andere experts bekritiseren de technologie al langer en wijzen op de veiligheidsrisico’s. De klinken aan de buitenkant kunnen het lastiger maken voor hulpverleners om snel de deuren te openen, en kunnen een risico vormen als ze niet goed functioneren. In China willen de autoriteiten de deurhendels nu volledig verbieden vanwege zorgen over de veiligheid.

Verbod op volledige verzinking

Volgens Chinese media bereiden de autoriteiten momenteel regelgeving voor die volledig verzonken deurklinken per 2027 moet verbieden. Auto’s mogen dan nog wel gebruikmaken van deels verzonken of traditionele deurklinken, mits die een mechanische back-up hebben om deuren in noodgevallen te openen.

Een eerste ontwerp van de nieuwe regelgeving zou al in september klaar moeten zijn, gevolgd door een overgangsperiode van een jaar. Het plan zorgt nu al voor onrust in de Chinese auto-industrie, waar veel elektrische modellen gebruikmaken van de omstreden deurklinken.

Helpt het met luchtweerstand?

Verzonken klinken worden vaak geprezen vanwege hun bijdrage aan de ‘strakke’ uitstraling en een iets lagere luchtweerstand. Maar volgens documenten van de Amerikaanse ingenieursvereniging SAE levert het design slechts een minimale aerodynamische winst op.

Het gaat om een verlaging van de luchtweerstandscoëfficiënt (cW-waarde) met slechts 0,005 tot 0,01. Bovendien maken de extra motoren en het mechaniek de auto gemiddeld 7 tot 8 kilo zwaarder – wat het voordeel deels tenietdoet.

Daarbij komen de hogere kosten en de storingsgevoeligheid. Verzonken klinken zouden tot drie keer duurder zijn dan traditionele klinken en acht keer vaker defect raken. Bij sommige fabrikanten zijn ze zelfs verantwoordelijk voor 12 procent van alle reparaties.

Wat betekent dit voor Europa?

Als China het verbod doorzet, heeft dat mogelijk ook gevolgen voor Europese klanten. Fabrikanten als Nio en Xpeng, die hun auto’s ook in Nederland aanbieden, zullen mogelijk overstappen op traditionele klinken om aan de Chinese regelgeving te voldoen.

Maar een Chinees verbod kan wereldwijde gevolgen hebben. Omdat fabrikanten uit bijvoorbeeld Europa, Japan en Korea het zich niet kunnen veroorloven om twee afzonderlijke productreeksen te voeren, zou een verbod op de Chinese markt ertoe kunnen leiden dat deze handgrepen wereldwijd vrijwel volledig verdwijnen.