Benzineprijs kruipt verder omhoog naar nieuw record

De adviesprijs voor benzine in Nederland is dinsdag verder gestegen. Daarmee is benzine op Bevrijdingsdag duurder dan ooit, volgt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers.

Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen verstoord.

Vorige week ging de prijs van Euro95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld 2,636 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,587 euro per liter. Dat is geen record. De dieselprijs piekte 8 april al op 2,819 euro per liter.

Automobilisten betalen de adviesprijs doorgaans alleen bij duurdere tankstations langs de snelweg. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Maar in buurlanden zijn automobilisten voordeliger uit. Bij veel tankstations in Duitsland is de literprijs door een accijnsverlaging onlangs onder de 2 euro gezakt. De Nederlandse tankstationbranche klaagt al langer dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek klandizie verliezen omdat veel Nederlanders goedkoper over de grens gaan tanken.

De olieprijzen laten dinsdag juist een lichte daling zien. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd maandag echter nog flink duurder.

Handelaren op de oliemarkt houden de ontwikkelingen in de regio scherp in de gaten. Het Amerikaanse leger sloeg Iraanse aanvallen af terwijl het enkele schepen onder Amerikaanse vlag door de Straat van Hormuz loodste. In de Verenigde Arabische Emiraten werd een olieterminal getroffen. De aanvallen "wijzen er allemaal op dat het staakt-het-vuren afbrokkelt", stelt een analist van marktvorser MST Marquee.