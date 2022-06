'BMW werkt aan i3 Touring, komt in 2027'

Toch is er wel íets bekend over de nieuwe i3 Touring, als we tenminste BMW-insider en Bimmerpost-lid ynguldyn moeten geloven. Diegene deed eerder succesvolle voorspellingen over toekomstige BMW-modellen en beweert nu dat BMW onder de codenaam NA1 werkt aan een stationversie van de op stapel staande Westerse i3. Die auto komt op het Neue Klasse-platform van BMW te staan, een schaalbaar platform dat bedoeld is voor de nieuwe EV's, en is dus nadrukkelijk niet dezelfde auto als de i3 voor de Chinese markt. Het Neue Klasse-platform vormt vermoedelijk de basis voor de volgende generatie 3-serie.

Wanneer de nieuwe generatie Dreier precies op de markt komt, is nog niet bekend. De insider noemt 2027, maar in een eerder artikel kwam 2025 als introductiedatum naar voren. In ieder geval lijkt het dus nog wel wat jaartjes te duren voordat we kennis kunnen maken met de geheel nieuwe i3 sedan en i3 Touring.

De naam 'Touring' wordt door BMW op steeds meer versies van de huidige modellen geplakt. Met name in de sportieve hoek, want naast de onlangs aangekondigde M3 Touring werkt BMW volgens de eerder in dit artikel aangehaalde insider ook aan een nieuwe M5 Touring. Die ziet waarschijnlijk eerder het levenslicht dan de i3 Touring, want de M5 Touring staat voor 2024 op de planning.