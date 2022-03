Elektrische BMW 3-serie: 526 kilometer actieradius

Maak kennis met de nieuwe BMW i3, een auto die alles anders doet dan de i3 zoals die in 2013 werd geïntroduceerd. De nieuwe BMW i3 is een volledig elektrische versie van de 3-serie en heeft genoeg elektrische longinhoud voor een actieradius van ruim 520 kilometer. Helaas gaat de introductie van de nieuwe i3 hand in hand met de nodige kanttekeningen.

Om maar met de grootste teleurstelling te beginnen: de nieuwe BMW i3 komt niet naar Europa. De volledig elektrische versie van de 3-serie is namelijk speciaal voor de Chinese markt ontwikkeld en is dus ook niet helemaal gebaseerd op de 3-serie zoals BMW die in Europa verkoopt. De nieuwe i3 heet voluit i3 eDrive35L, een modelnaam waarbij vooral de allerlaatste letter op een belangrijk feit wijst. De nieuwe BMW i3 is namelijk de elektrische versie van de verlengde BMW 3-serie die in China op de prijslijsten staat.

Die Chinese 3-serie L heeft een wielbasis die met 2,97 meter zo'n 11 centimeter groter is dan die van de hier bekende 3-serie. De auto strekt zich uit over een afstand van 4,87 meter, maar die afmetingen zijn natuurlijk niet het meest interessante gegeven van de nieuwe i3. Dat is natuurlijk zijn elektrische aandrijflijn. De i3 eDrive35L heeft een 286 pk en 400 Nm sterk elektrisch hart, dat de elektrische 3-serie in 6,2 seconden naar de 100 km/h jaagt.

Actieradius

Het accupakket heeft een brutocapaciteit van 70,3 kWh, waarvan 66,1 kWh daadwerkelijk bruikbaar is (nett0). De actieradius van de nieuwe BMW i3 bedraagt 526 kilometer, al is het belangrijk te weten dat dit volgens Chinese CLTC-testcyclus is vastgesteld, een methode die minder accuraat is dan de WLTP-cyclus. Snelladen kan met een maximum laadvermogen van 95 kW. Daarmee is het pakket in 35 minuten van 10 tot 80 procent vol te jagen met verse stroom.

Zoals gezegd komt deze nieuwe BMW i3 - die AutoWeek je overigens al eind 2021 kon laten zien - niet naar Europa. Wel heeft BMW helemaal aan de andere kant van het spectrum een volledig nieuwe variant van de 3-serie in de ontwikkelingskamers staan. Voor het eerst komt het merk namelijk met een M3 Touring, een sportieve knalstation die dit jaar wordt onthuld. Ook die auto hebben we je al eerder - zij het op patentbeeld - laten zien.