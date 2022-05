BMW's schaalbare EV-platform debuteert bij elektrische '3-serie'

BMW zet nu nog vooral in op 'The Power of Choice', waarbij van één model zowel elektrisch als conventioneel aangedreven versies verschijnen. Daar stapt het in 2025 iets van af, met een EV-platform waar men de term 'Neue Klasse' aan verbindt. Een auto in het middensegment bijt het spits af.

Ruim een jaar geleden kondigde BMW de 'Neue Klasse' aan. Een nieuwe lichting auto's met elektrische aandrijving. In de praktijk houdt dat in dat BMW een platform klaarstoomt dat enkel voor EV's bestemd is. Geen basis meer waarin zowel brandstofmotoren als elektromotoren te huisvesten zijn, zoals nu bijvoorbeeld bij de 4-serie/i4 en 7-serie/i7 wel het geval is. Hoewel BMW het nog te vroeg vindt om alleen in te zetten op een puur elektrische toekomst, ziet topman Oliver Zipse dat het middensegment hier al wel bijna klaar voor is: "Als het (Neue Klasse, red.) op de markt komt, is dat gericht op het 3-serie-segment. Op dat moment zal die markt groot genoeg zijn om slechts één aandrijflijn te hebben, met die architectuur," tekent Automotive News op.

Hoewel de nieuwe voor China bestemde BMW i3 aan onze neus voorbij is gegaan, mogen wij hier in Europa dus voorzichtig rekenen op een geheel nieuwe 'i3' per 2025. Een auto die zijn basis dus niet deelt met een conventioneel aangedreven variant, maar echt een dedicated EV. Eigenlijk weer zoals de eerste i3, met als groot verschil dat de Neue Klasse meerdere modellen omvat op basis van een schaalbaar platform. Zoals Audi dat bijvoorbeeld doet met de PPE-basis en Mercedes-Benz met het EVA-platform.

Een woordvoerder verklaart aan Automotive News: "De Neue Klasse begint in het middensegment, maar er komt natuurlijk meer. Het wordt de modelrange van de toekomst, van modellen voor de grote aantallen tot aan krachtige exclusieve modellen." Uiteraard pakt BMW voor de Neue Klasse uit met zijn laatste ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie, autonoom rijden en software. In 2025 verschijnt zoals gezegd het eerste productiemodel. Reken maar dat we er in de komende twee jaar al veel meer over te weten komen.