Gerucht: BMW M5 Touring keert terug

De BMW M5 is er al twee generaties lang alleen als sedan, maar mogelijk komt de M5 van de volgende generatie 5-serie ook als Touring. Dat blijkt uit informatie die via Bimmerpost naar buiten is gekomen.

Voor het eerst in de geschiedenis komt BMW met een M3 Touring. Hoewel dat de eerste M3 Touring is, is het niet eerste stationwagon die BMW in een volwaardig M-kostuum hijst. Zo was er van de derde generatie 5-serie (E34) een M5 Touring en was er ook van de vijfde generatie 5-serie een M5 Touring (E61). Inderdaad, met V10. Op het met BMW-adepten afgeladen forum van Bimmerpost schrijft een over het algemeen goed ingelichte gebruiker - waarvan niet uit te sluiten valt dat deze voor BMW werkt - dat de volgende generatie 5-serie niet alleen een vierdeurs M5, maar ook weer een M5 Touring krijgt.

Waarop de informatie precies is gebaseerd, is onbekend. Wel blijkt eerder geposte informatie van het zich 'Ynguldyn' noemende Bimmerpost-forumlid over toekomstige modellen behoorlijk accuraat. We weten al dat de nieuwe generatie BMW M5 een bijzondere aandrijflijn krijgt. Dat wordt namelijk de eerste plug-in hybride M5 ooit. Zeer waarschijnlijk verliest de benzinemotor ook nog eens geen cilinders ten opzichte van het huidige model. Dat betekent dat de nieuwe BMW M5 een geblazen V8 krijgt die samen met een elektromotor waarschijnlijk 650 pk gaat leveren. De op stapel staande en alleen als M-model te verschijnen BMW XM krijgt een plug-in hybride met V8, die die SUV een systeemvermogen van 650 pk en 800 Nm oplevert.

De nieuwe BMW M5 sedan (G90) zou volgens de informatie op Bimmerpost in juli 2024 in productie gaan. De M5 Touring zou de interne code G99 krijgen en zou in november 2024 het levenslicht zien. Nog even afwachten dus.