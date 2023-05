BMW i5 vanbinnen en vanbuiten

De BMW i5 is aanstaande. Hoe aanstaande is ook bepaald geen geheim: op 24 mei gaat het doek eraf. Dat weten we, omdat het levensgroot in de filmpjes staat waaruit we bovenstaande ‘stills’ hebben geknipt. Die screenshots tonen het meest volledige beeld van wat er in die video’s te zien is, namelijk het dashboard en het front van de BMW i5. Aan de buitenkant nemen we de typische dagrijverlichting waar die ook op de gefacelifte X5 en X6 te vinden is. Twee ‘pijltjes’ per koplamp wijzen daarbij naar de buitenzijde van de auto. Daartussenin zien we nog opvallender verlichting: een middels ‘Iconic Glow’-verlichting oplichtende grille. Die is fors, maar niet van het type ‘4-serie’. Hij loopt dus niet door tot onder in de bumper en bevat dus ook niet de montageplaats van de kentekenplaat.

Aan de binnenzijde zien we veel overeenkomsten met de BMW 7-serie. Zo krijgt de i5 dezelfde verlichte, doorzichtige sierstrip, wat in het wat minder grote model een bijzonder effect geeft. Uiteraard werpen we een blik op een groot touchscreen, de toegangspoort tot BMW’s nieuwste iDrive-infotainment.

Op 24 mei is de i5 hoogstwaarschijnlijk de eerste variant van de nieuwe BMW 5-serie die we te zien krijgen. Eerder deed BMW hetzelfde, door éérst de i4, en later de 4-serie Gran Coupé te onthullen. Ook nu volgen de modellen met verbrandingsmotoren snel, waarbij je niet hoeft te rekenen op veel uiterlijke verschillen tussen beide varianten. Die verschillen zijn er bij de i7 en 7-serie en i4 en 4-serie immers ook niet.