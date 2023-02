BMW X5 en X6 vernieuwd: altijd geëlektrificeerd

De vorige generatie BMW X5 werd eind 2013 gepresenteerd en ging slechts mee tot halverwege 2018. Nog geen vijf jaar dus. De huidige vierde generatie BMW X5 lijkt een langer leven beschoren. In juni 2018 maakten we kennis met het model en in het jaar dat het model vijf jaar bestaat geeft BMW de auto een vrij ingrijpende facelift. Daarbij wordt de auto zowel op optisch als op technisch vlak gemoderniseerd. Ook wordt het sportiever in de markt gepositioneerde X5-alternatief met een sterker aflopende daklijn vernieuwd. We hebben het dan natuurlijk over de X6, een auto die met geboortejaar 2019 een jaartje jonger is dan de X5.

De facelift die BMW op de X5 en X6 doorvoert is bepaald niet mals, maar is toch lang niet zo heftig als de bijpuntsessie die grote broer X7 in 2022 onderging. De X7 kreeg een nieuw front aangemeten met - net als de 7-serie - aan de voorzijde verlichting die over twee verdiepingen was uitgesmeerd. De snuit met opgeknipte koplampen blijft voorbehouden aan de X7 en 7-serie, de X5 en X6 krijgen hem namelijk niet. Hoewel de vernieuwde BMW X5 en X6 hun identiteit duidelijk behouden, verandert er toch behoorlijk wat.

Zo krijgen de BMW X5 en X6 nieuwe koplampen die 3,5 centimeter platter zijn dan de uitgaande exemplaren. Ook de indeling van de koplampen is nieuw en omvat onder meer twee haakvormige elementen. De grille steekt door een nieuwe omlijsting optisch verder naar voren en BMW geeft de X5 en X6 rondom nieuw bumperwerk. De BMW X5 krijgt daarbij ook nog eens vernieuwde achterlichten, exemplaren met een compleet nieuwe indeling. De achterlichten van de BMW X6 blijven ongewijzigd.

BMW benadrukt de verschillende karakters van de X5 en X5 voortaan door het tweetal standaard te overgieten met een ander optisch sausje. Zo is het xLine-pakket standaard op de X5 en krijgt de X6 van huis uit direct het M Sport-pakket aangemeten. Daarmee krijgt de X6 altijd een snuit vol met scherpe hoeken en strakke vouwen. De M60i-smaken van de X5 en X6 hebben een net even afwijkende versie van het M Sport-pakket en hebben onder meer dubbele spijlen in de grille en specifieke uitlaateindstukken. Bestel je de BMW X5 of X6 met een zescilinder, dan kun je optioneel de Iconic Glow-grille bestellen. Met verlichting dus. Voor beide modellen is het M Sportpakket Pro compleet nieuw.

Interieur

Ook is er groot optisch nieuws voor het interieur van de BMW X5 en X6. Tot op heden was het digitale instrumentarium nog overkapt en vormde het optisch niet één geheel met het infotainmentscherm. De overkapping verdwijnt en de 12,3 inch digitale klokkenwinkel smelt optisch samen met het 14,9 inch grote infotainmentdisplay. Het geheel is enigszins gebogen en heet geheel volgens BMW’s recente schermtraditie BMW Curved Display waar BMW Operating System 8 draait. De komst van het nieuwe multimedisysteem heet als gevolg dat het aantal fysieke knoppen in het interieur drastisch is teruggebracht. Daar is ongetwijfeld niet iedereen voorstander van, maar het is een trend die in autoland al langer gaande is. Ook nieuw is de sierstrip met ingebouwde ledverlichting die recht voor de bijrijder in het dashboard is geplaatst. Meer nieuws: de X5 en X6 krijgen een nieuwe transmissiehendel en het knoppeneiland waarmee je het infotainmentscherm kunt aansturen is vernieuwd. BMW brengt verder onder meer nieuwe materialen en afwerkingsmogelijkheden naar het binnenste van de vernieuwde SUV’s.

Nieuwe plug-in én andere motoren

Geen uitgebreide moderniseringsronde zonder de komst van nieuwe of vernieuwde aandrijflijnen. Voortaan zijn alle motoren voorzien van een 48v mild-hybridesysteem dat in staat is de verbrandingsmotor met 12 pk en 200 Nm te ondersteunen. De voorheen xDrive45e geheten plug-in hybride aandrijflijn waarmee de BMW X5 was te krijgen, heet voortaan xDrive50e. Deze heeft een 313 pk sterke 3.0 zescilinder die daarmee 27 pk krachtiger is dan de vorige zespitter. De in de achttraps automaat geïntegreerde elektromotor is met 197 pk maar liefst 84 pk sterker dan voorheen. Het systeemvermogen ligt met 490 pk en 700 Nm dan ook behoorlijk hoger dan voorheen. In 4,8 tellen dendert de BMW X5 xDrive50e naar een selheid van 100 km/h. Het accupakket is met een nettocapaciteit van 25,7 kWh een kwart groter dan voorheen. Het levert de plug-in hybride BMW X5 een elektrisch bereik op van 94 tot 110 kilometer. Opladen kan voortaan met tot 7,4 kW.

De 4.4 V8 die in de M60i-varianten ligt is een grondig vernieuwde achtcilinder die goed is voor 530 pk en 750 Nm. Daarmee beuken de BMW X5 M60i en x6 M60i in slechts 4,3 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De 3.0 zescilinders van de xDrivee40i is eveneens vernieuwd en is met 380 pk en 520 Nm onderaan de streep 47 pk en 70 Nm sterker dan voorheen. De zespitter van de xDrive30d is fijngeslepen en levert – met mild-hybride hulp – 298 pk en 670 Nm.

Een adaptief onderstel is voortaan standaard op de X5 en X6, al gaat het bij de X6 om een adaptief M-onderstel. BMW geeft de X5 en X6 nieuwe of verbeterde veiligheidssystemen. Approach Control Warning – standaard – houdt tijdens afslaan nu ook rekening met tegemoetkomende fietsers en voetgangers. Op de optielijst vinden we nieuwe systemen als Speed Limit Assist, Exit Warning, Route Speed Control, Traffic Light Recognition, Emergency Stop Assistant, Lane Change Assistant en Merging Assistant. Trailer Assistant is voortaan standaard. BMW brengt verder een uitgebreider automatisch parkeersysteem naar het tweetal, al is dit Parking Assistant Professional geheten stukje hard- en software wel optioneel.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.