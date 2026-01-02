Bijna alle nieuw verkochte auto's in Noorwegen elektrisch

Bijna alle nieuwe auto's die vorig jaar werden verkocht in Noorwegen waren elektrisch aangedreven. Volgens de Noorse wegenautoriteit was 96 procent van de nieuw verkochte personenauto's volledig elektrisch. Dat was een jaar eerder nog 89 procent.

Tesla was voor het vijfde jaar op rij marktleider in Noorwegen, met een aandeel van ruim 19 procent. Daarna komt Volkswagen met een marktaandeel van meer dan 13 procent. Volvo staat op de derde plaats met bijna 8 procent van de Noorse automarkt.

Het kleine aantal auto's met benzine- of dieselmotoren dat werd verkocht, betreft bijvoorbeeld voertuigen voor politie en andere nooddiensten.

De verkoop van elektrische auto's wordt in Noorwegen gestimuleerd met belastingvoordelen. Vanaf dit jaar zijn bepaalde voordelen afgeschaft, waardoor autokopers in Noorwegen afgelopen jaar nog wilden profiteren van de geldende regels.

In totaal werden vorig jaar 179.549 nieuwe auto's verkocht in Noorwegen. Dat is een stijging van 40 procent vergeleken met een jaar eerder en een nieuw verkooprecord.

Chinese elektrische auto's waren in 2025 goed voor een marktaandeel van 13,7 procent, tegen 10,4 procent een jaar eerder. Het Chinese merk BYD zag de verkoop in Noorwegen vorig jaar meer dan verdubbelen.