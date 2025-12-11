België neemt sneller rijbewijs in bij alcoholgebruik

Rijden onder invloed wordt in Vlaanderen vanaf vrijdag strenger bestraft. Bij een alcoholpromillage van 0,8 wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De grens daarvoor ligt nu op 1,05 promille. Dat hebben de parketten van Oost- en West-Vlaanderen donderdag bekendgemaakt. De maatregel gaat vrijdag om 18.00 uur in.

Ondanks jarenlange bewustwordingscampagnes "kruipen sommige bestuurders nog altijd achter het stuur nadat ze hebben gedronken", zegt Geert Merchiers, officier van justitie van het parket Oost-Vlaanderen. "Daarom willen we een krachtig signaal geven en het rijbewijs onmiddellijk intrekken" vanaf een promillage van 0,8.

Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, meldt het parket. "Met de strengere aanpak willen we het bewustzijn omtrent rijden onder invloed vergroten en het aantal verkeersongevallen verder terugdringen", zegt Filiep Jodts, officier van justitie van het parket West-Vlaanderen.