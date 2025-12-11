Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

België neemt sneller rijbewijs in bij alcoholgebruik

vanaf een promillage van 0,8

11
Belgische Politie Volvo V90

Rijden onder invloed wordt in Vlaanderen vanaf vrijdag strenger bestraft. Bij een alcoholpromillage van 0,8 wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De grens daarvoor ligt nu op 1,05 promille. Dat hebben de parketten van Oost- en West-Vlaanderen donderdag bekendgemaakt. De maatregel gaat vrijdag om 18.00 uur in.

Ondanks jarenlange bewustwordingscampagnes "kruipen sommige bestuurders nog altijd achter het stuur nadat ze hebben gedronken", zegt Geert Merchiers, officier van justitie van het parket Oost-Vlaanderen. "Daarom willen we een krachtig signaal geven en het rijbewijs onmiddellijk intrekken" vanaf een promillage van 0,8.

Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, meldt het parket. "Met de strengere aanpak willen we het bewustzijn omtrent rijden onder invloed vergroten en het aantal verkeersongevallen verder terugdringen", zegt Filiep Jodts, officier van justitie van het parket West-Vlaanderen.

11 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
klimaat demonstratie extinction rebellion XR A12 Den Haag

Honderden mensen maken melding van onterechte parkeerkosten in Den Haag

Nieuws
Spits file regen (ANP)

Vroege avondspits verwacht door sinterklaasvieringen

Nieuws
Lesauto rijles rijexamen CBR

Tussentijdse toets keert in januari terug

Verkeer & Infrastructuur
ADAS aflevering 3

SWOV: aantal verkeersdoden neemt komende jaren flink toe

Verkeer
mobiel bellen handsfree smartphone iphone

Welke voorwerpen mag je vasthouden tijdens het rijden?

Lezersreacties (11)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.