Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Citroën 2CV ANWB Wegenwacht
 
Klassiekers

De Citroën 2CV en Renault 4 hielpen Nederland weer op weg

80 jaar Wegenwacht bij Visscher Classique

Michiel Willebrands
4

De Wegenwacht bestaat 80 jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling van 25 iconische voertuigen bij Visscher Classique in Buren.

De klassieke BMW’s hebben de centrale loods van het museum in Buren nog maar nauwelijks verlaten of een parade van geel Wegenwacht-materieel is naar binnen gereden. Tot 1 november staan er maar liefst 25 klassieke en moderne(re) ANWB-voertuigen tentoongesteld bij Visscher Classique, waaronder de auto waarmee het in 1959 allemaal begon: de Citroën 2CV in bestel-uitvoering. 

ANWB Wegenwacht motorfiets

Na jaren van voorbereiding in samenwerking met de Britse AA heeft Nederland op 15 april 1946 zijn eigen pechhulpdienst: de ANWB Wegenwacht. Wie lid wordt, krijgt een schildje dat op het voertuig bevestigd moet worden zodat de mobiele hulpverleners weten wie ‘recht op hulp’ heeft. In de beginjaren rijden de Wegenwachters rond op gele motorfietsen met zijspan, van Harley-Davidson, BSA of het Belgische Saroléa.

Daf 33 ANWB Wegenwacht

Daf 33

De eerste Wegenwacht-auto’s komen in 1959. De keuze valt op de ‘besteleenden’ van Citroën, die de voorkeur krijgen boven auto’s als de Ford Anglia, Fiat 500 en Renault 4. Laatstgenoemde debuteert later alsnog, nadat ook de Daf 33 en Citroën Ami zijn geprobeerd maar om verschillende redenen niet voldoen. 

Renault 4 ANWB Wegenwacht

Renault 4

Vanaf eind jaren 70 ruilen de Wegenwachters hun vertrouwde Viertjes om voor Volkswagens Golf met dieselmotor, waarna de pechhulpdienst tot aan de dag van vandaag trouw blijft aan de modellen van VW.      

Volkswagen Golf ANWB Wegenwacht

Volkswagen Golf

Tussen alle gele auto’s en motorfietsen tref je ook een blauwe BMW-motorfiets en een Chevrolet 3100-bestelbus met hetzelfde kleurenschema. Dit waren de zogenaamde ANWB Technomobielen. In 1948 wordt deze ‘onderhouds-expertisedienst’ opgericht met als doel om de voertuigen van de leden ‘deskundig te laten onderzoeken’. Achterop het dak van de Chevy-bus staat een enorme snelheidsmeter waarmee auto’s die er achter rijden hun eigen snelheidsmeter kunnen controleren en indien nodig laten bijstellen.      

Chevrolet 3100 ANWB Technomobiel

Chevrolet 3100

De tentoonstelling ‘80 jaar ANWB’ bij Visscher Classique in Buren loopt tot 1 november. Kijk voor meer informatie op de website van het museum.  

 

   

4 Bekijk reacties
Citroën 2CV Renault 4 Classic Cars
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Citroën 2CV Cabriolet

Citroën 2CV

Cabriolet

  • 1988
  • 28.474 km
  • Benzine
  • 20kW/27pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 22.950
Citroën 2CV Cabriolet

Citroën 2CV

Cabriolet

  • 1985
  • 91.430 km
  • Benzine
  • 22kW/30pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 19.950
Citroën 2CV Cabriolet

Citroën 2CV

Cabriolet

  • 1953
  • 4.416 km
  • Benzine
  • 7kW/10pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 19.950
Citroën 2CV Sedan

Citroën 2CV

Sedan

  • 1985
  • 70.527 km
  • Benzine
  • 21kW/29pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 24.950
Citroën 2CV Cabriolet

Citroën 2CV

Cabriolet

  • 1983
  • 5.976 km
  • Benzine
  • 22kW/30pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 16.950
Citroën 2CV Cabriolet

Citroën 2CV

Cabriolet

  • 1990
  • 80.128 km
  • Benzine
  • 21kW/29pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
E&R Classics
€ 29.950

Lees ook

Reportage
BMW klassiekers in museum

Deze unieke klassieke BMW's zijn nog één maand te bewonderen in Buren

Nieuws
Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud

Renault 4 nu ook open dankzij roldakje: Renault 4 Plein Sud naar Nederland

Mijn eerste auto
2CV voor Mijn Eerste Auto

Toen je Eendjes nog voor 2.000 gulden kocht had Siert een goedkoop OV-alternatief

Achtergrond
Volkswagen Polo en Ford Fiesta

Deze compacte hatchbacks waren ooit doodgewoon maar nu stijgen ze in waarde

Mijn eerste auto
Mijn Eerste Auto Besteleen Citroen AK400

Om goedkoop te kunnen slapen tijdens huwelijksreis van drie maanden kocht Marcel deze Besteleend

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.