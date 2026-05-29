Veilig Verkeer Nederland: verhoog pakkans in plaats van boete

'Verkeerde signaal van minister'

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt het argument van het kabinet om de verkeersboetes te verhogen "de verkeerde motivatie". Justitieminister David van Weel (VVD) zei dat er zonder verhoging jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort is op zijn begroting. Dat zou dan ten koste gaan van bijvoorbeeld de politie.

"Dat er boetes worden uitgeschreven voor bellen achter het stuur of rijden onder invloed is uiteraard goed, maar de hoogte van de boete moet wel in verhouding staan tot de overtreding", zegt een woordvoerder van VVN. "Als het nu alleen verhoogd wordt om de kas te spekken, is dat niet juist."

In plaats van de boete te verhogen, zou juist de pakkans - bijvoorbeeld door flitspalen - vergroot moeten worden, vindt de organisatie. "Dat werkt beter dan boetes verhogen. Je hebt namelijk ook de subjectieve pakkans: de kans om een boete te krijgen. Ook dat heeft al effect op het gedrag." Flitspalen zouden bovendien beheerd moeten worden door gemeenten, niet langer door het Openbaar Ministerie. Het geld van de boetes kan dan gebruikt worden om de verkeersveiligheid in de gemeente te vergroten. "Zo betaalt de overtreder mee aan de aanpassing van de infrastructuur in die gemeente, of aan een campagne ten behoeve van de verkeersveiligheid."

Ook het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) benadrukt de effectiviteit van een hogere pakkans, bijvoorbeeld door meer politie op straat en flitscontroles. "De feitelijke en de subjectieve pakkans bepalen in hoge mate het succes van verkeershandhaving", zegt een woordvoerder. "De zwaarte van de straf heeft slechts een bescheiden invloed op verkeersgedrag." Uit een eerder onderzoek van SWOV kwam al eens naar voren dat een verdubbeling van flitspalen zo'n 70 tot 120 doden per jaar kan voorkomen.

Onder meer het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) pleitten eerder voor een verlaging van de verkeersboetes.

