Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tesla FSD boete
 
Verkeer & Infrastructuur

Van Weel: geen geld om verkeersboetes gelijk te houden

Indien wel jaarlijks ongeveer €30 miljoen euro tekort

41

Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei justitieminister David van Weel (VVD) voorafgaand aan de ministerraad. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting en dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de Mobiele Eenheid (ME).

De minister erkent wel dat er een "disbalans" zit tussen verkeersboetes en boetes voor bijvoorbeeld mishandeling. Maar dat komt volgens hem door extra verhogingen bovenop de inflatiecorrectie door vorige kabinetten. Van Weel wil iets doen aan die disbalans, maar kan nog niet zeggen hoe.

Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), pleitten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Dan kan de boete al snel hoog oplopen, met meer problemen tot gevolg.

41 Bekijk reacties

Lees ook

Achtergrond
Flitsen, verkeer, politie, controle, lasergun

'Als politie rechtstreeks toegang krijgt tot data auto hoeven ze niet meer langs de weg te staan'

Nieuws
Amsterdam 30 km/h (ANP)

Er wordt nog te hard gereden op nieuwe 30-wegen: 'Vaak nog ingericht op 50 km/h'

Verkeer & Infrastructuur
Snelweg

Overijssel wil wegenbelasting verhogen voor aanpak infrastructuur

Klassiekers
Citroën 2CV ANWB Wegenwacht

De Citroën 2CV en Renault 4 hielpen Nederland weer op weg

Nieuws
Telefoon in auto

De telefoon niet gebruiken in de auto? Daar willen we nog niet aan

Lezersreacties (41)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.