Van Weel: geen geld om verkeersboetes gelijk te houden

Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei justitieminister David van Weel (VVD) voorafgaand aan de ministerraad. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting en dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de Mobiele Eenheid (ME).

De minister erkent wel dat er een "disbalans" zit tussen verkeersboetes en boetes voor bijvoorbeeld mishandeling. Maar dat komt volgens hem door extra verhogingen bovenop de inflatiecorrectie door vorige kabinetten. Van Weel wil iets doen aan die disbalans, maar kan nog niet zeggen hoe.

Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), pleitten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Dan kan de boete al snel hoog oplopen, met meer problemen tot gevolg.