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We rijden meer door rood en vaker met telefoon in de hand, effect focusflitser merkbaar in stijging

13 procent meer verkeersovertredingen

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Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13 procent toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In totaal werden van januari tot en met april dit jaar bijna 2,6 miljoen overtredingen geconstateerd, tegen een kleine 2,3 miljoen in die periode in 2025.

Het aantal mensen dat is beboet voor het rijden door rood licht steeg met bijna 35 procent van een kleine 60.000 vorig jaar tot ruim 80.000 dit jaar. Ook het aantal overtredingen van het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur steeg tot 135.000. Een flink deel daarvan (79.000) werd geregistreerd door de vorig jaar in gebruik genomen veertig focusflitsers. Dit jaar komen er nog tien van deze apparaten bij.

De meest gemaakte overtreding was opnieuw te hard rijden. Ruim 1,8 miljoen mensen kregen daarvoor een bekeuring.

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