In België heeft een gepersonaliseerd kenteken met de tekst ‘Chomeur’, Frans voor werkloze, de afgelopen dagen tot veel discussie geleid. Op sociale media en werd stevige kritiek geuit.

Het kenteken zat oorspronkelijk op een Audi RS6, een auto die doorgaans niet wordt geassocieerd met werkloosheid. Juist die combinatie zorgde voor extra ophef. De eigenaar van de auto, een man uit de regio Namen, reageerde in de krant La Meuse nadat er vragen waren ontstaan over zijn kenteken.

Hij liet weten dat hij het kenteken vrijwillig heeft laten schrappen nadat hij de Audi had verkocht. Volgens hem was de keuze vooral bedoeld als grap. "Sommigen vinden dat misschien belachelijk, maar ik vond het juist humoristisch. Als zelfstandige werk ik hard”, zei hij.

Regelmatige politiecontroles

De man benadrukt dat hij niet wilde spotten met mensen die buiten hun schuld werkloos zijn. Zijn boodschap was eerder gericht op mensen die volgens hem misbruik maken van het systeem, terwijl ze toch geld uitgeven aan luxeproducten zoals dure smartphones of auto’s.

De reacties op het kenteken liepen sterk uiteen. Sommige mensen konden de ironie waarderen, anderen vonden het smakeloos. Volgens de eigenaar liep de aandacht soms uit de hand. Hij zegt ook dat hij regelmatig door de politie werd gecontroleerd. De eerste foto die online verscheen, zou zelfs door agenten zijn gemaakt tijdens een controle.

Na ongeveer anderhalf jaar besloot hij het kenteken definitief op te geven. Hij twijfelde nog om het te behouden voor een van zijn andere auto’s, maar koos uiteindelijk voor verwijdering. Wel heeft hij nog een ander gepersonaliseerd kenteken dat minder opvalt.

Begin februari werd ‘Chomeur’ alweer door iemand anders gereserveerd, dit keer voor een BMW. Wie zelf een opvallend kenteken wil, heeft nog steeds opties. Varianten met vergelijkbare lading zijn in sommige gevallen nog beschikbaar, terwijl grovere of beledigende termen al in een vroeg stadium worden afgekeurd.

Sinds vorig jaar controleert de Belgische overheid strenger op gepersonaliseerde kentekens. Daarbij worden ook systemen met kunstmatige intelligentie ingezet. Kentekens mogen maximaal acht tekens bevatten en geen discriminerende, racistische, politieke of anderszins kwetsende boodschappen uitdragen.

AI-hulp bij screening kentekens

Sinds eind 2025 heeft de Belgische evenknie van de RDW haar procedures aangescherpt met AI-tools die scheldwoorden herkennen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Zo kon een nummerplaat als “7 OKTOBR”, een verwijzing naar de aanval van Hamas op Israël, vroeger nog door de mazen van het net glippen, vóór het systeem werd versterkt.

Als een kenteken vrijwillig wordt geschrapt, kan het opnieuw worden uitgegeven. Bij diefstal ligt dat anders: zulke combinaties worden permanent geblokkeerd. Sommige specifieke namen zijn daardoor al jaren niet meer toegestaan.

11,6 miljoen euro in één jaar

De belangstelling voor gepersonaliseerde kentekens blijft groot. Volgens de laatste cijfers werden er 13.286 aanvragen ingediend in 2023 en 13.538 in 2024. Ook dit jaar zijn er alweer duizenden aanvragen ingediend. De inkomsten volgen die trend: 11,6 miljoen euro in 2024 tegenover 6,7 miljoen euro in 2020. Inmiddels zijn er zo’n 80.000 van dit soort kentekens uitgegeven.

Foto Audi RS6 met provocerend kenteken RV