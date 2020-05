Beginnersauto's met een budget van maximaal 2.000 euro

Als beginnend automobilist wil je maar twee dingen: lage kosten en betrouwbaarheid. Er zijn auto’s die je kunt rijden met dezelfde vaste lasten als een scooter. Als je maar zorgt dat hij licht in gewicht is en de verzekeringspremie goed in de gaten houdt, want als je jong bent, is die torenhoog. Verder moet hij natuurlijk zuinig zijn. We gaan met € 2.000 op zoek naar drie beginnersbakkies.

Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo



Dit vrolijke trio is al jarenlang een vaste waarde op de weg. Als nieuwe auto’s waren ze niet aan te slepen en vandaag de dag staat de occasionmarkt er vol mee. Eerst en vooral: er is geen kwaliteitsverschil tussen de Franse en de Japanse varianten. Ze komen allemaal uit dezelfde fabriek met dezelfde kwaliteitseisen. In onze rubriek Klokje Rond hebben we aangetoond dat kilometerstanden van drie à vier ton geen probleem zijn voor dit soort auto’s. Grote reparaties heb je er eigenlijk nooit aan en roest is een onbekend fenomeen. Wel werd dit drietal in het begin geplaagd door een ondermaatse waterpomp. Daarmee strandden ze aan de lopende band. Onder garantie is er een nieuwe pomp geplaatst, die wel op zijn taak is berekend. Probleem opgelost. Het moet wel erg vreemd lopen als jij een auto treft die nog de originele pomp heeft.

Verder is er weinig keuze. De motor is altijd een 1,0-liter driecilinder. Hooguit kun je je er druk over maken of je drie of vijf deuren wilt of dat je genoegen neemt met een auto zonder airco. Het is wel wennen dat dit een auto uit de onderste categorie is. Alles is erop gemaakt om het goedkoop vervoer te laten zijn. In de stad is zo’n kleintje handig door zijn compacte formaat en wendbaarheid, maar op de snelweg voer je vaak strijd met de elementen en heuvel-op is soms best een uitdaging. Met 100 km/h rustig in het verkeer en desnoods even een uitschieter naar 130 km/h gaat best. Al met al is een C1, 107 of Aygo een prettig ding om voor de deur te hebben. Je kunt ervan uitgaan dat hij het altijd doet en je gaat onbekommerd op pad zonder bang te hoeven zijn dat elke rit je een paar tientjes kost.

Volkswagen Golf IV



We schrijven het wel vaker: rond de millenniumwisseling bouwde Volkswagen auto’s van ontzettend goede kwaliteit. Aan een twintig jaar oude Volkswagen kun je je geen buil vallen. Van alle auto’s die er toen rondreden van dit concern kiezen wij de Volkswagen Golf. Die vinden we prachtig omdat het zo’n klasseloze auto is. Je kunt er in elk gezelschap mee voor komen rijden en bovendien vinden we na al die jaren het model nog steeds erg mooi. Daar komt nog eens bij dat je zo’n auto verregaand kunt personaliseren met wielen, lampen en aan- en uitbouwtjes.

Kijk echter gerust verder dan je neus lang is. Denk je dat een Polo beter bij je past, vind je een Seat Leon uit dit tijdperk niet te versmaden of ben je meer een mens voor een Skoda of juist een Audi A3? Neem de vrijheid om lekker te winkelen. Als beginnende automobilist heb je vast een beperkt budget. Dan zijn er bij de Golf IV wel een paar instinkers. De verleiding is groot om meteen te zoeken naar eentje met een vijf- of zescilinder. En inderdaad, dat zijn de indrukwekkendste uitvoeringen, die een heleboel rijplezier bieden. Ons advies: beperk je tot een 1,4-,1,6- of 1,8-liter. Een 2,0-liter kan ook, maar die worden nog wel eens geplaagd door een hoog olieverbruik.

Als we met dit in gedachten het occasionaanbod bekijken, gaat er een wereld voor ons open. Er rijden nog massa’s Golfs IV rond: alweer een bevestiging van het onverwoestbare karakter. Zelfs een cabriolet, die in de basis nog een Golf III is, ligt binnen bereik. Als er dan toch zo veel keuze is, zoek dan vooral naar een Highline-uitvoering. Die zit lekker riant in zijn accessoires.

Toyota Yaris

Er zit iets in het drinkwater bij Toyota in Japan, want alles wat daar wordt bedacht, is niet minder dan topkwaliteit. Fouten maken ze zelden en als het een keer gebeurt, doen ze er alles aan om die te herstellen zonder dat de klant er hinder van ondervindt. We spreken van een jaar of twintig geleden, als de Toyota Yaris in de geweldige voetsporen van de Starlet treedt, die synoniem stond voor goedkoop en betrouwbaar rijden. Hoewel de Yaris met zijn hoge bouw uit ander hout is gesneden, doet hij in de basis precies hetzelfde als een Starlet: rijden tegen lage kosten. We zouden niet weten wat een standaardklacht bij deze auto is.

Opnieuw is het aanbod tot € 2.000 overweldigend. Je bent wel aangewezen op de eerste generatie. Treft het even dat we die meteen het leukste model vinden. Ook hier is er keuze uit drie- en vijfdeursuitvoeringen en uit een 1,0- en een 1,3-liter motor. Die laatste is natuurlijk wat pittiger en verandert de Yaris van een pure stadsauto in een prettige allrounder. Een veel hoger verbruik? Nee hoor, doe jezelf een plezier en neem de grotere motor. Er is nóg iets positiefs aan de Toyota Yaris. Deze auto’s zijn meestal bereden door een nogal eh… traditioneel publiek, lieden die voorzichtig met hun spullen omspringen. Kleine kans dat je tegen een Yaris aanloopt die afgebeuld en verwaarloosd is. Ook wat dat betreft is het een veilige keus.

Tot slot mogen we de Toyota Yaris Verso niet vergeten. Als nieuwe auto werd die ‘hoedendoos’ met de nek aangekeken. Niemand vond hem mooi. Dat zal ook wel nooit meer gebeuren, maar de Yaris Verso is inmiddels wel cool. Zet hem op brede banden en stalen wielen en verlaag hem een paar centimeter, dan tel je met een Yaris Verso helemaal mee.

Vergeet deze niet



De eerste Twingo is uitgegroeid tot een regelrechte cultauto. Voor Renault-begrippen zit hij opvallend robuust in elkaar en met twee mille in de tas is er keuze te over. Wie weet scoor je er eentje in een funky kleurtje en met roldak, zodat je voor een fractie van het geld een 2CV-achtige rijbeleving hebt. Een aanrader!

