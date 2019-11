Back to basics: Ford Kuga PHEV

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Bij Ford staat ons een heus SUV-offensief te wachten, want na de jaarwisseling maken de Puma , Kuga en Mustang Mach-E hun Nederlandse opwachting. Hoewel de gloednieuwe Kuga pas in maart bij de dealers staat, kunnen we de auto wel alvast online samenstellen. Tijd om te onderzoeken wat de gestekkerde Kuga als Trend met zich meebrengt naar ons koude kikkerlandje.

Ford Kuga 2.5 PHEV Trend

€ 36.175

De nieuwe Ford Kuga verschijnt met reguliere EcoBoost benzinemotoren en voor het eerst als plug-in hybride op de Nederlandse markt. In de aanloop naar de introductie opent Ford alvast de configurator van de gestekkerde Kuga. De plug-in Kuga wordt immer met de 2,5-liter PHEV aandrijflijn met een gecombineerd vermogen van 225 pk geleverd. Standaard is hier een e-CVT-automaat aan gekoppeld. De Nederlandse prijslijst is met zes uitrustingsniveaus gevuld: van de Trend tot de Vignale. Als vanzelfsprekend kiezen wij voor deze rubriek de Trend uit.

Bij het zien van het koetswerk van deze Kuga in Trend-uitvoering zou je waarschijnlijk niet meteen verwachten dat je met een instapper te maken hebt. Terecht ook, want met € 36.175 als basisprijs verwacht je toch wat luxe. Voor de buitenkant van de ‘kaalste’ Kuga reserveert Ford standaard mistlampen in de voorbumper (met bochtenverlichting), parkeersensoren aan zowel de voor- als achterkant en verchroomde accenten rondom de zijraamlijsten en de grille. Onder de achterbumper plaatst Ford twee uitlaatpijpen. Toch verschilt de Trend, zoals het een instapversie betaamt, op bepaalde vlakken van de luxere uitvoeringen. Zo krijgt de Trend 18-inch stalen wielen met plastic sierdoppen en halogeen koplampen voor dim- en grootlicht. Een tree hoger in de prijslijst bevindt zich de Titanium voor een meerprijs van € 1.750. Deze uitvoering krijgt wel standaard 17-inch lichtmetaal en verder nog eens verchroomde accenten in de indeling van de grille en bij de stootstrips aan de onderzijde van de portieren. Ook laat deze versie zijn deuren openen met Fords Keyless Entry-systeem. Dat ontbeert de Trend. Zoals we van Ford gewend zijn, geldt de Blazer blauwe lakkleur als de basistint. Verder beslaan slechts twee andere kleuren het pallet: het € 800 kostende Moondust zilver en het € 1.000 kostende Sedon oranje.

Binnenin de Kuga bevindt zich één digitaal scherm, namelijk het centrale 8-inch aanraakscherm voor de multimedia waar zich het SYNC3-systeem achter verschuilt. Dit is Fords meest uitgebreide versie van het systeem met onder andere ingebouwde navigatie. Maar we melden expliciet dat er slechts één scherm in het dashboard s, want pas vanaf de ST-Line komt daar een tweede scherm bij. Dan parkeert Ford namelijk een 12,3-inch digitaal scherm op de plek van het instrumentarium. De Kuga is verder in zijn kaalste hoedanigheid voorzien van een handbediende airconditioning, cruisecontrol, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels (die tevens met één druk op de knop inklappen) en een middenarmsteun tussen de voorstoelen.

De Kuga PHEV belandt volgend jaar maart bij de Nederlandse dealers. De benzine-uitvoeringen volgen in een iets later stadium.

*Op de interieurfoto’s is een versnellingspook voor een handbak te zien. Dat komt uiteraard niet overeen met 'onze' Kuga PHEV met automatische transmissie.