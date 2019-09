Back to Basics: Ford Ecosport

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ford Ecosport Trend Essential 1.0 EcoBoost

€ 22.495 (met tijdelijk aanbieding tot maandag 30 september € 20.495)

De Ecosport kende een lastige start op de Nederlandse markt. Hij werd, op z’n zachtst gezegd, niet echt met open armen ontvangen. De facelift van vorig jaar deed het model voor de Nederlandse markt goed. Het standaard reservewiel verdween van de zijwaarts openende achterdeur en de verkoopcijfers verdubbelden. Als instapper parkeert Ford de 100 pk sterke Ecosport 1.0 EcoBoost in de Nederlandse showrooms. Qua motorisering is dit de absolute instapper, want voor elk andere leverbare Ecosport lepelt Ford de 125 pk sterke 1.0 EcoBoost in het vooronder. De minimale overstap naar deze krachtigere benzineversie bedraagt € 1.300.

De Trend Essential herkennen we aan de buitenkant aan drie dingen. In vergelijking met zijn luxer uitgeruste broers mist de instapper namelijk als enige dakrails, lichtmetalen wielen en parkeersensoren op de achterbumper. De wielkasten worden namelijk gevuld door 16-inch stalen wielen met plastic sierdoppen. De zilverkleurige grille en de koplampen met leddagrijverlichting zijn wel standaard. Ook de mistlampen worden standaard geleverd. Tot aan de Titanium-uitvoering van € 24.995 krijgen de goedkopere Ecosports meer zwarte sierdelen van kunststof. Neem bijvoorbeeld de onderzijdes voor de voor- en achterbumper en de stootlijsten onderaan de zijdeuren. Vanaf de Titanium worden die in de lakkleur meegespoten. Zoals bij meerdere Fords geldt de ‘Blazer’-blauwe lakkleur als de voordeligste kleur. Een metallicloze witte en rode lakkleur zijn voor € 250 leverbaar, metallic-lakkleuren kunnen de vraagprijs tot € 1.000 laten toenemen.

Fords configurator weet geen foto van de binnenkant te tonen, dus die moeten we jullie helaas ook onthouden. Persfoto’s zijn er gelukkig wel, hoewel de versie te zien op die beelden wel iets luxer is. Zo meet het scherm op de foto 8-inch, terwijl wij het met een kleinere versie van 4,2-inch moeten stellen. Naast bluetooth-aansluiting is het ook mogelijk om de smartphone middels twee USB-aansluitingen met het systeem te verbinden. De standaard airconditioning laat zich handmatig bedienen, alle ramen worden met een druk op de knop geopend. Verder zijn zaken als de verschuifbare middenarmsteun en het leren stuurwiel standaard voorzieningen.

De Trend Ultimate heeft naast de krachtigere 1.0 EcoBoost ook meer luxe aan boord. Naast cruisecontrol en parkeersensoren aan de achterkant, krijg je dan het luxere SYNC8-multimediasysteem en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De basisprijs bedraagt dan minimaal € 23.795, of € 21.795 als je dit weekend nog een EcoSport bestelt. Tot maandag 30 september geeft Ford namelijk € 2.000 extra korting op de Ecosport.