Ford Kuga PHEV blijft populairste plug-inhybride van Europa

De Ford Kuga PHEV mocht zich vorig jaar al de populairste plug-inhybride van Europa noemen. In de eerste helft van 2022 hoeft de Ford die titel niet af te staan, want opnieuw is dit de verkoopkoning van de PHEV’s in Europa. In totaal verkocht Ford er dit jaar al 23.000 van in Europa, wat volgens het merk 28 procent meer is dan de op één na populairste plug-inhybride. Ford wijst zelf onder meer de vrij riante elektrische actieradius (tot 67 km bij gemengd gebruik) en het lage energieverbruik aan als oorzaken van het succes van de Kuga. Bij ons moest de Ford onlangs wel zijn meerdere erkennen in de gefacelifte Citroën C5 Aircross, maar scoorde de Kuga punten met zijn lage verbruik en fijne rijgedrag.

Als populairste PHEV is de Ford Kuga ook de enige plug-inhybride in de verkoop-top-10 van ‘stekkerauto’s’ in Europa. De andere 9 auto’s in dat lijstje zijn volledig elektrisch. De Ford eindigde volgen Inside EVs op de zevende plek, één plekje lager dan in 2021. Toen gingen er in totaal 46.448 ‘stekker-Fords’ over de toonbank. Als geheel daalt het aandeel van plug-inhybrides trouwens wel. Eerder bleek al dat er in het eerste halfjaar van 2022 12 procent minder stekkerhybrides zijn verkocht dan in de eerste helft van 2021, terwijl volledig elektrische auto’s juist aanzienlijk vaker over de toonbank gingen.