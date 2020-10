Ford gaat batterijpakket Kuga PHEV vervangen

Na onderzoek in samenwerking met batterijleverancier Samsung heeft Ford geconstateerd dat er onzuiverheden in de cellen van het batterijpakket zitten door een fout in het productieproces. Op basis hiervan heeft Ford besloten om van alle auto's preventief het batterijpakket te vervangen, zo laat Ford volgens Autonews in een statement weten. Daarin staat verder dat Ford in november contact opneemt met de eigenaren om een afspraak bij de dealer in te plannen. De terugroepactie moet in december definitief van start gaan en duurt naar verwachting tot eind maart. In Nederland gaat het om ruim 900 exemplaren, zo heeft Ford Nederland eerder bevestigd tegenover AutoWeek.

Ford heeft de productie van de Kuga PHEV tevens stilgelegd vanwege het probleem, maar het is nog niet bekend wanneer deze weer van start gaat. Door de tegenslagen met de plug-in hybride zag Ford zich genoodzaakt om een samenwerking met Volvo aan te gaan, zodat het merk alsnog de Europese CO2-norm kan halen. De Kuga PHEV was namelijk essentieel voor het slagen daarvan. Overigens is Ford niet het enige merk dat problemen met zijn plug-in hybrides op moet lossen. BMW en Hyundai hebben eerder ook al terugroepacties op touw gezet. BMW moest verscheidene plug-in hybrides terugroepen, terwijl Hyundai maar liefst 7.819 exemplaren van de Kona Electric noodgedwongen terughaalt naar de dealer.