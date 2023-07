Aston Martin Valour: machtige V12 én een handbak!

Liefhebberij gutst bij Aston Martin tot in de kleinste haarvaatjes. Afscheid nemen van zijn imponerende krachtcentrale met twaalf cilinders doet het merk dan ook niet zomaar even. Het hing vorig jaar nog éénmaal zijn grootste motor in zijn kleinste model door zowel de Vantage als Vantage Roadster een V12 te geven, maar een lang leven lijkt de twaalfcilinder niet meer beschoren. De DB12 geheten opvolger van de DB11 moet het vooralsnog zonder V12 doen, maar Aston Martin heeft zich toch laten verleiden zijn met twee turbo's verrijkte 5.2 V12 in een nieuw model te hangen. Dit is de Aston Martin Valour, de laatste van zijn soort. Ken jij namelijk een andere supercar met een voorin geplaatste V12 én een handbak?

Aston Martin viert met de Valour zijn 110 jarige bestaan. De Engelsen hebben een enorme geschiedenis en dus heeft het heel wat modellen waar het voor de Valour inspiratie uit heeft kunnen putten. In de Valour zijn onder meer designverwijzingen naar de V8 Vantage (1977-1989) en de V600 Vantage (1998-2000) - ooit de krachtigste auto ter wereld - verwerkt. Ook heeft Aston Martin naar eigen zeggen nog even goed gekeken naar de op de oer-Vantage gebaseerde RHAM1 Le Mans-racer uit 1980. Komt de auto je enigszins bekend voor? Dat kan heel goed. In 2020 kwam Aston Martin namelijk met de deels op techniek van de One-77 en Vulcan gebaseerde one-off Victor. Ook die auto was geïnspireerd op het heftigste dat het merk enkele decennia geleden te bieden had. Ook in het interieur past Aston Martin een stukje geschiedenis toe. Zo is de wollen bekleding geïnspireerd op die van de DBR1 die in 1959 de 24 Uur van Le Mans won.

En die V12 dan? Die is natuurlijk beresterk. De twinturbo 5.2 wekt 715 pk en 753 Nm op en stuurt z'n krachten via een speciaal voor het model ontwikkelde handgeschakelde zesbak en een sperdifferentieel naar de achterwielen. Volgens Aston Martin biedt de Valour de puurste rij-ervaring die het merk kan bieden. Hoewel de Valour gezien de raampartij waarschijnlijk gedeeltelijk gebaseerd is op de Vantage, spreken de Engelsen van een speciaal gemaakte body structure, unieke wielgeometrie en van de aanwezigheid van een op maat gemaakte ophanging compleet met adaptieve dempers. Ook is de stuurinrichting helemaal eigen. Koolstofkeramische remmerij die voor uit 41 centimeter grote schijven en achter uit 36 centimeter grote exemplaren bestaat, brengen het gevaarte samen met een set heftige klauwen die voor zes en achter vier zuigers tellen weer fatsoenlijk tot bedaren. De achterbanden zijn in de maat 325/30, meten 21 inch en moeten het vermogen ongetwijfeld gepaard met luid gekerm op het asfalt brengen. De koets van de Valour is volledig uit koolstofvezel opgetrokken.

Aston Martin slingert de productie van de Valour in het derde kwartaal van dit jaar aan. De eerste van de in totaal 110 te bouwen exemplaren wordt in het laatste kwartaal geleverd. "Een collectors item dat het verdiend om mee gereden te worden," aldus Aston Martin. Daar kan het de spijker best eens genadeloos op z'n kop mee getikt hebben.