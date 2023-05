Aston Martin DB12: Grondig vernieuwde DB11

Maak kennis met de DB12, of zoals Aston Martin zelf zegt: 'de eerste Super Tourer ter wereld'. Maar, wat houdt dat precies in? En is de Aston Martin DB12 niet slechts een gefacelifte DB11?

Aston Martin presenteert de opvolger van de in 2016 gepresenteerde en inmiddels dus zeven jaar oude DB11. Waar DB9-opvolger DB11 in naamgeving een nummertje oversloeg door de voor de James Bond-film Spectre geproduceerde DB10, sluit de DB12 wél netjes aan op zijn voorganger. En niet alleen wat betreft de naam. Wie de DB11 op het netvlies heeft staan ziet in de DB12 namelijk wel heel veel van die auto terug. Zo gek is dat niet. Hoewel Aston Martin de DB12 met zoveel bombarie presenteert dat je bijna verwacht dat het om een totaal nieuw model gaat, hebben we hier feitelijk te make met een facelift. Maar wél een grondige.

Om maar met het mindere nieuws te beginnen: de DB12 lijkt het in tegenstelling tot de auto die hij vervangt zonder V12 te moeten gaan doen. Is dat een enorm gemis? Wat geluid en ervaring betreft ongetwijfeld, maar de opnieuw van Mercedes-AMG afkomstige V8 in de DB11 is aanzienlijk sterker dan voorheen en maakt Aston's 'Super Tourer' vrijwel net zo rap als de versie met V12. Eerst het design, daar valt namelijk zowel veel als weinig over te vertellen.

Evolutie

Wie door z'n wimpers naar de DB12 gluurt, ziet waarschijnlijk 'gewoon' de DB11. Feitelijk klopt dat ook. Het silhouet van de twee auto's is identiek en ook de achterzijde is nagenoeg ongewijzigd. Wel heeft de DB12 een nieuw front, compleet met een grotere grille, nieuwe koplampen met led-matrixtechniek en nieuwe led-dagrijverlichting. Diverse aerodynamische delen zijn anders gevormd, het bumperwerk wijkt af van dat van de DB11 én Aston Martin plakt zijn vernieuwde beeldmerken op de DB12. Daarnaast zijn de zijspiegels van de DB12 kleiner dan die van de DB11 en snijden dus efficiënter door de wind. Aston Martin geeft de DB12 nieuwe volledig in de portieren verzonken portiergrepen die zichzelf 'elektronisch presenteren' en dus automatisch uit het portier omhoog komen.

De spoorbreedte van de DB12 is aan de voorzijde 0,6 centimeter groter dan bij de DB11, achter bedraagt die verbreding 2,2 centimeter. De Aston Martin staat op nieuw 21-inch lichtmetaal

Interieur

Zo relatief bescheiden anders als het exterieur van de DB12 is dan dat van de Aston Martin DB11, zo nieuw is zijn interieur. Aston Martin vernieuwt hier namelijk elk bouwtje, moertje, schroefje en naadje. Het is gedaan met de middentunnel die optisch tot hoog in het dashboard doorloopt. In plaats daarvan geeft Aston Martin de DB12 een interieur met een hogere middentunnel die vloeiend overloopt in de cockpit. Achter het nieuwe stuurwiel zit een nieuw en groter digitaal instrumentarium en in de middenconsole ziet eveneens een flink display. Het infotainmentsysteem kan draadloos overweg met Apple CarPlay en Android Auto en tovert zijn kunsten op een 10,25-inch display.

Aston Martin schuwt de toepassing van knoppen niet en bezaait de middentunnel met druk- en draaitoetsen. Volgens de Aston Martin 'begrijpt het de balans tussen het touchscreen en fysieke knoppen.' Anno 2023 behoorlijk verfrissend. Opvallend is de zeer kleine keuzehendel om de automaat mee aan te sturen. Uiteraard valt het binnenste van de Aston Martin DB12 volledig naar smaak aan te passen. Aston Martin spreekt van de toepassing van leer, alcantara en stiksels die in diverse kleuren, soorten en samenstelling te krijgen zijn.

Techniek

De Aston Martin DB12 is er vooralsnog alleen met een 4.0 biturbo V8 die weer afkomstig is van de planken van Mercedes-AMG. Die machine levert ditmaal 680 pk en 800 Nm koppel. Daarmee is -ie bijna 35 procent krachtiger dan de achtcilinder in de DB11 die het tot 535 pk schopte. Dit extra vermogen is afkomstig uit onder meer grotere turbo's, een volledig nieuw koelsysteem. De DB12 spurt in 3,6 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) en heeft een topsnelheid van 325 km/h.

Schakelen gaat middels een achttraps automaat met dubbele koppeling, een bak die de pk's van de DB12 via een elektronisch aangestuurd differentieel naar de achterwielen stuurt. De DB12 heeft kortere bakverhoudingen. Daarnaast moet de auto tot 7 procent stijver zijn dan z'n voorganger. Hij krijgt verder nieuwe dempers, stijvere stabilisatorstangen en herziene actieve- en passieve veiligheidssystemen

De eerste exemplaren van de Aston Martin DB12 worden in het derde kwartaal van dit jaar afgeleverd bij klanten. Of en wanneer de DB12 Volante komt, is nog niet bekend.