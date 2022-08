Aston Martin V12 Vantage Roadster: de allerlaatste

De Monterey Car Week in Californië draait op volle toeren en dus worden we overspoeld met nieuwe superexoten. Ook Aston Martin doet tijdens het exclusieve Amerikaanse autofeest een duit in het zakje en trekt zowel het doek als dak van de Aston Martin V12 Vantage Roadster.

Lang was de Aston Martin Vantage alleen te krijgen met de van de planken van Mercedes-AMG afkomstige 4.0 V8, maar in maart hingen de Britten doodleuk weer enorme twaalfcilinder in de Vantage. Het concept van de V12 Vantage was niet nieuw, Aston Martin lepelde al eerder zijn grootste motor in zijn 'kleinste' model. De nieuwe V12 Vantage was er tot op heden alleen als dichte coupé. terwijl de vorige Aston Martin V12 Vantage ook als Roadster bestond. Tijdens de Monterey Car Week introduceert Aston Martin die tot op heden ontbrekende open versie. Dit is de nieuwe V12 Vantage Roadster.

Wie kippenvel krijgt van een Vantage met V12 en zich in de fortuinlijke positie bevindt om er een aan te kunnen schaffen zonder een nier op het dark web te slijten, raden we aan niet te lang te wachten. Het is namelijk de laatste keer dat Aston Martin een V12 Vantage en V12 Vantage Roadster op de markt brengt. Van de dichte V12 Vantage gaat Aston Martin 333 exemplaren bouwen. De open V12 Vantage Roadster wordt in een nog kleinere oplage van 249 stuks geproduceerd.

Net als in de dichte V12 Vantage ligt er in deze nieuwe Roadster-versie een 700 pk en 753 Nm sterke 5,2-liter grote V12. Die machine ken je in de basis van auto's als de DBS V12 Superleggera, al is de twaalfcilinder in die auto 25 pk en 47 Nm krachtiger. Ach, wat zou het. De V12 Vantage Roadster dendert in 3,5 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) en heeft een topsnelheid van ruim 320 km/h. Dat is snel, bloedsnel, maar niet eens zoveel sneller dan de Vantage met 510 pk sterke 4.0 V8. Die variant beukt namelijk in 3,8 tellen naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 306 km/h. Net als bij de dichte V12 Vantage gaat het ook bij de open V12 Vantage Roadster lang niet alleen om snelheid in een rechte lijn of om het gehuil van de V12.

De V12 Vantage Roadster is namelijk op elk vlak de meest hardcore open Vantage die er is. Hij krijgt een mechanisch sperdifferentieel op de achteras, een met 4 centimeter vergrote spoorbreedte die de auto tevens een widebody (+4 centimeter) oplevert en een speciaal afgestelde ZF-automaat met acht versnellingen. Aston Martin brengt verder speciale adaptieve dempers naar de V12 Vantage Roadster, past de stuurinrichting aan en monteert koolstofkeramische remmerij achter de 21-inch wielen. Zaken als de aangepaste voorbumper, de motorkap en de voorschermen zijn uit koolstofvezel opgetrokken. De achterbumper en de achterklep zijn van andere lichtgewicht materialen gemaakt. Daarnaast hangt Aston Martin een lichtgewicht accu en een speciaal roestvrijstalen uitlaatsysteem onder de auto, een systeem dat ruim 7 kilo minder weegt dan het exemplaar onder de Vantages met V8.

Je hoeft bepaald geen kenner te zijn om de V12 Vantage Roadster van de versie met V8 te onderscheiden. Zo is de gapende muil in het front 25 procent groter dan die van de reguliere versie en is ook de motorkap compleet anders. De grille is opgevuld met horizontale lamellen, de voorlip is compleet anders en op de flanken zien we andere zijskirts en een enorme opening in de voorschermen. Aan de achterzijde is het onder meer de diffuser die de aandacht trekt, maar het grootste herkenningspunt is misschien wel de set knalpijpen. De Vantage met V8 heeft aan weerszijden van de kont twee stortkokers, de V12 Vantage Roadster heeft twee grotere centraal geplaatste exemplaren.

In het derde kwartaal van dit jaar verlaten de eerste exemplaren van de Aston Martin V12 Vantage Roadster de fabriek, de eerste exemplaren worden in het vierde kwartaal geleverd. Een Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend.