Aston Martin Vanquish S krijgt kennelijk straalmotoren

Zien we daar nou straalmotoren uit de kont van deze nog dikkere Aston Martin Vanquish steken? Vast niet, maar de extra stortkokers tussen de achterlichten van dit Vanquish-prototype zijn wel intrigerend.

Eén ding weten we zeker over mensen: we willen altijd meer. Aston Martin is niet te beroerd om die ongezonde neiging uit te buiten en werkt daarom met een Vanquish S. Dat bekent meer vermogen, meer carbon, meer spoilerwerk en meer geld voor Aston Martin, wat in het specifieke geval van deze Britse autobouwer overigens zeker geen kwaad kan.

Zo’n Vanquish S is het ultieme bewijs dat het beste voor sommigen nooit genoeg is, want de Vanquish is standaard al het GT-topmodel van Aston Martin. Wie de Vantage maar een boodschappenautootje vindt, voor het gezin een DBX heeft en het hele DB11- en DB12-spelletje allang heeft uitgespeeld is er alleen nog de nog dikkere Vanquish, tenzij je bereid bent comfort in te leveren en voor een hardcore Valhalla of Valkyrie gaat.

Van de eerste en tweede Vanquish-generaties waren ook S-versies. Dat gaat bij de nieuwe niet anders zijn, getuige deze spionagebeelden. Aanvankelijk tonen die weinig nieuws. Matzwart wordt in de chique Aston Martin-wereld alleen nog op prototypes geaccepteerd en de wat lompe afwerking hier en daar laat ook zien dat deze auto nog niet ‘af’ is, maar in grote lijnen is dit ‘gewoon’ een Vanquish. Die sleuven in de motorkap heeft de reguliere versie zelfs ook, net als die vier enorme uitlaateindstukken. De extra hoge ‘ducktail’-spoiler is wel nieuw maar wat pas echt bijzonder is, zit tussen de achterlichten. Het paneel dat zich hier normaal gesproken bevindt, is stevig gecamoufleerd en lijkt twee extra uitlaten te bevatten. Dat zijn het ongetwijfeld niet, maar wat de ronde cilinders dan wel zijn? De toekomst zal het uitwijzen.

Overigens heeft een reguliere Vanquish al 835 pk, dus de S-variant moet helemaal een monster in maatpak worden. Gaaf.