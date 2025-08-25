Ga naar de inhoud
ANWB wil dat accijns op benzine niet meer meestijgt met inflatie

Anders zeer duur in 2026

De ANWB roept het kabinet op om de accijnzen voor benzine niet langer te laten meestijgen met de inflatie. Mede door deze zogeheten indexatie dreigt tanken na de jaarwisseling een stuk duurder te worden. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager stelt dat de extra lastenverzwaring 'autorijden onnodig duur' maakt en de betaalbaarheid van rijden onder druk zet.

Eerder dit jaar deed de ANWB al de oproep om een tijdelijke accijnskorting te behouden. Als die korting komt te vervallen, zou benzine volgens de ANWB per liter 26 cent duurder worden. Nu wil de organisatie dat Nederland stopt met het indexeren van de accijnzen op brandstof. "Het grootste deel van deze verhoging komt door de indexering die Nederland als enige land in Europa toepast. Hierdoor is Nederland koploper in accijnstarieven, en lopen we steeds verder uit de pas met buurlanden", stelt de ANWB.

De accijnzen op fossiele brandstoffen zijn bedoeld om het gebruik ervan te ontmoedigen. Maar de ANWB wijst erop dat nu maar een kleine minderheid elektrisch rijdt. "De prijs voor brandstof heeft dus invloed op een grote groep mensen. Vooral in landelijk gebied, waar minder alternatieven zijn voor vervoer", stelt de organisatie.

Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur) zei vorige week zijn best te doen om de prijsstijging voor benzine tegen te gaan. Maar hij waarschuwde ook dat dit de schatkist veel geld kost. Hij zei dat het 'allerminst zeker' is dat hierover een akkoord komt in het kabinet.

