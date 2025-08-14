De ANWB ziet het aantal hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in Scandinavië toenemen, terwijl het aantal meldingen uit traditionele zonbestemmingen zoals Frankrijk en Italië achterblijft. Dat schrijft de organisatie in een zomerupdate.

Een andere trend die doorzet, is de toename van het aantal hulpvragen van camperaars: 13 procent meer ten opzichte van vorig jaar. De camper wint volgens de ANWB al langere tijd aan populariteit: vorig jaar steeg het aantal pechmeldingen van vakantiegangers met een camper ook ten opzichte van het jaar daarvoor, toen met 46 procent.

Halverwege het zomerseizoen heeft de ANWB Alarmcentrale ruim 450.000 meldingen ontvangen van vakantiegangers in binnen- en buitenland. Dat zijn er minder dan vorig jaar in deze periode, toen rond de 500.000 pechmeldingen binnenkwamen. Directeur Victor Geskes van de ANWB Alarmcentrale verwacht de komende weken nog wel flinke drukte, vooral op vrijdag 15 augustus, als in veel Europese landen Maria Hemelvaart wordt gevierd en garages gesloten zijn. „Dan kan de hulpverlening vertraging oplopen”, zegt hij.

De meeste pechmeldingen komen nog altijd uit Frankrijk, Duitsland en Italië, maar het aantal ligt iets lager dan in dezelfde periode - van week 26 tot en met week 32 - vorig jaar. In de noordelijke landen is er een stijging. Zo is er tot dusver een toename van 13 procent uit Denemarken, 6 procent uit Noorwegen en 5 procent uit Zweden.

Koelere bestemmingen

Volgens de ANWB lijkt het erop dat vakantiegangers dit jaar vaker kiezen voor koelere bestemmingen in Noord-Europa. Veelvoorkomende problemen zijn startproblemen, brandende dashboardlampjes en lekke banden.

Frankrijk noteert een duidelijke afname van 10 procent, Duitsland 5 procent en Italië 7 procent. Ook andere populaire vakantielanden laten een afname zien: uit Hongarije kwamen tot nu toe 24 procent minder pechmeldingen en uit Kroatië 10 procent minder.