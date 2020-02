Aiways met U6 Ion Concept naar Genève

Aiways hoopt met haar volledig elektrische aanbod voet aan de grond te gaan krijgen in Europa. Komend voorjaar strijken de Chinezen hier neer, met de U5 Ion als paradepaardje. De man die verantwoordelijk is voor de Europese zaken van Aiways, Alexander Klose, gaf afgelopen zomer al aan dat Nederland één van de drie landen is waar Aiways het als eerste gaat proberen. Het merk richt op een ambitieuze verkoop van 10.000 auto's in het eerste jaar. Om de boel verder aan te wakkeren, presenteert het in Genève de gloednieuwe U6, die ongetwijfeld snel de U5 de markt op volgt.

De U6 staat op dezelfde volledig door Aiways ontwikkelde modulaire basis als de U5, maar kenmerkt zich vooral door een scherper getekende coupékoets. Uiteraard moet deze ook wat hoger in de markt komen te staan dan de U5. Om je een idee te geven van wat we aan prestaties minstens kunnen verwachten van de U6, pakken we die van de U5 er even bij. Die heeft een 65 kWh-accupakket en is naar schatting goed voor een bereik van richting de 400 km (WLTP). Voorlopig wordt € 35.000 als richtprijs genoemd, maar de tijd zal uitwijzen hoe nauwkeurig dat is. In Genève zien we in ieder geval de U6 en horen we vast meer over de plannen van het merk.