Elektrische Aiways U6 SUV-Coupé eind dit jaar op de markt

Aiways ken je in Nederland waarschijnlijk wel van de U5, een elektrische SUV met een vanafprijs van net geen €40.000 die sinds 2020 in Nederland te koop is. Aanvankelijk zou die U5 in 2021 een model naast zich krijgen, maar Aiways geeft nu aan dat zijn Europese leveringsgamma in het vierde kwartaal van dit jaar uitbreidt met een tweede model.

Dat tweede model ging eerder als U6 door het leven, maar wordt door Aiways nu pertinent aangeduid als de U6 SUV-Coupé. Ook Aiways doet daarbij mee met de trend om SUV's met een sterk aflopende daklijn een coupé te noemen. Ongeacht wat je daarvan vindt belooft de U6 SUV-Coupé een interessante auto te worden. Al is het maar om zijn markante vormgeving. De U6 SUV-Coupé is eerder al door Aiways getoond en is op nieuw beeld in ingepakt testkostuum te zien. De U6 krijgt andere koplampen dan de reeds bekende U5 en de achterzijde wijkt natuurlijk volledig af. De U6 Coupé-SUV heeft een zelfs bijna sedanachtig silhouet en krijgt L-vormige achterlichten die over de gehele breedte van de klep lopen. Een derde zijruitje zoals de U5 heeft krijgt de nieuwe elektrische SUV niet.

De U5 heeft altijd een 204 pk sterke elektromotor, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 7,5 seconden. Volgens Aiways is de U6 SUV-Coupé in staat dat klusje in minder dan 7 tellen te klaren. Kijk dus niet gek op als de U6 een stukje sterker wordt dan de bekende U5. De topsnelheid van Aiways' nieuwste SUV ligt met 160 km/h iets boven die van de U5 (150 km/h). Hoe groot het accupakket van de U6 SUV-Coupé wordt, is nog niet bekend. De U5 heeft 63 kWh aan accu's in zijn bodem.