Aiways U6 klaar voor Europese markt

Aanvankelijk leek het erop dat het Chinese Aiways al in 2021 zijn tweede model naar Europa zou brengen. De Aiways U6 heeft echter wat langer op zich laten wachten, maar is er nu eindelijk zo goed als klaar voor.

Het Chinese Aiways betrad in 2020 de Nederlandse markt met de U5, een volledig elektrische SUV waarvan het er in het eerste verkoopjaar direct 428 verkocht. Daarna wilde het echter niet meer zo vlotten, want in 2021 bleef de teller op 11 exemplaren steken en dit jaar is er zelfs pas één van verkocht. Een update die onder meer voor kortere laadtijden zorgt, moet voor meer schot in de zaak zorgen, al is de prijs wel omhoog gegaan. Er is Aiways dus veel aan gelegen dat de nieuwe U6 meer klanten naar de showroom trekt. Die wat vlotter gelijnde broer van de U5 is nu zo goed als klaar voor het Europese avontuur. De aanloop daarnaar is wel vrij lang geweest, want al in mei 2021 kregen we de Aiways U6 vanuit alle hoeken te zien. Hij zou aanvankelijk nog dat jaar op de markt komen.

De Aiways U6 komt duidelijk uit hetzelfde nest als de U5, maar onderscheidt zich met een schuin aflopende daklijn, wat bescheidener koplampen en inlaten en een wat moderner interieur. Vooral het infotainmentscherm valt op in de U6. Dat is met 14,6 inch duidelijk groter dan dat van de U5. Op technisch vlak zijn de familiebanden duidelijk: zo heeft de Aiways U6 net als Aiways U5 een 63-kWh accupakket. Daar perst hij wel iets minder rijbereik uit; 400 km (WLTP) tegenover 410 km bij de U5. Opvallend, want vaak zijn de SUV's met schuinere daklijn wat efficiënter dan hun conventionelere familieleden.

Een mogelijke verklaring is dat de Aiways U6 een slagje sterker is. De Aiways U6 heeft 218 pk vermogen, tegenover 204 pk bij de U5. Het kan eveneens met de standaarduitrusting te maken hebben. De Aiways U6 komt immers wat hoger in de markt te staan dan de U5. Het forse panoramadak legt bijvoorbeeld ongetwijfeld al aardig wat gewicht in de schaal.

Later dit jaar te bestellen

Aiways heeft inmiddels een speciale pagina op zijn website geopend waarop Europese klanten kunnen aangeven geïnteresseerd te zijn in de U6, dan heb je voorrang als Aiways later dit jaar de orderboeken opent. Wat de Aiways U6 gaat kosten, is nog niet bekend. De Aiways U5 is er vanaf net iets meer dan €40.000, reken maar dat de U6 daar duidelijk een stap boven zit.