Tussen al het EV-geweld zou je Aiways bijna vergeten. Aiways is een Chinees merk dat al sinds 2020 in Nederland actief is, maar dat de Nederlandse koper maar lastig naar zich toe weet te trekken. De U5 is Aiways' eerste model in Nederland en die elektrische SUV wordt nu zowel duurder als goedkoper. Hoe zit dat?

Aiways streek in 2020 in Nederland neer en zette dat jaar direct 428 exemplaren van de U5 op kenteken. Het jaar erop kelderden de Nederlandse registraties van Aiways naar slechts 11 exemplaren en in heel 2022 voorzag de importeur slechts één U5 van een kenteken. Dit jaar lopen de zaken beter, maar nog altijd niet best. In de eerste helft van dit jaar zijn 69 U5's in Nederland geregistreerd. Slechts één exemplaar daarvan werd in juni gekentekend. De Aiways U6, het tweede model van het merk, is in Nederland al te bestellen maar is pas vanaf het derde kwartaal leverbaar. Nu hebben we sinds een lange tijd weer iets over Aiways te melden. De Aiways U5 wordt duurder, maar toch ook een beetje minder duur. Wat is daar aan de hand?

Aiways leverde de U5 in Nederland in twee varianten. Hij was er als Xcite en als Prime. Het basismodel Xcite is niet langer leverbaar en dus blijft alleen de hoger gepositioneerde Prime over. Die zakt echter zo'n €1.950 in prijs, wat betekent dat hij vanaf nu niet meer voor €46.950 in de orderboeken staat, maar voortaan €45.000 kost. De Aiways U5 heeft een 204 pk sterke elektromotor en bereikt daarmee vanuit stilstand in 7,5 tellen de 100 km/h. Zijn actieradius bedraagt 400 kilometer.