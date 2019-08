Aiways komt april 2020 naar Europa

Het Chinese Aiways heeft grootse plannen. Binnen no time pompten ze in het Chinese Shangrao een megafabriek uit de grond waar zijn eerste model het levenslicht gaat zien: de U5. Die auto werd vooral met een schuin oog op de Europese markt gericht gemaakt. Heeft deze Chinese fabrikant dan wel een kans van slagen?

Aiways is op dit moment bezig met een monstertocht. Zo’n twee maanden geleden begonnen twee pre-productie-modellen van hun paradepaardje, de U5, aan een gigantische testrit van meer dan 13.000 km. Na 12.320 km doen de Chinezen onze eigen hoofdstad aan, waarna begin volgende week de rit wordt vervolgd naar onder andere Parijs en Zurich om vervolgens tijdens de IAA in Frankfurt te eindigen “waar groot nieuws volgt”. Zelf spreekt het ‘Mobility en Technology bedrijf’ over de langste testrit voor een EV prototype.

Maar wat zijn nu de plannen van deze toch wel eigenwijze Chinese club? Aiways doet alles graag zelf! Zo werd de auto geheel op eigen benen ontwikkeld en gebouwd. In het tevens Chinese Chanshu staat een eigen fabriek waar Aiways zelf batterijen voor in de auto produceert. Uiteraard werkt het bedrijf wel samen voor bijvoorbeeld de levering van cellen, maar de ontwikkeling en productie wordt geheel voor eigen rekening genomen. “De batterijenfabriek heeft nu een ontwikkelingscapaciteit van 35.000 stuks op jaarbasis, maar dat is gemakkelijk uit te breiden naar meer”, vertelt Alexander Klose, Senior Vice President voor alle operaties buiten China. Dat zou ook wel nodig zijn, want de productielijn voor de auto’s is op dit moment goed voor een jaarlijkse productie van 150.000 voertuigen. Uiteindelijk zou dit zelfs oplopen tot 300.000 auto’s. Maar zo vlot zal het met de verkoop niet lopen verwacht Klose.

Er zit geen grote druk achter de verkoop volgens de vertegenwoordiger. Dit jaar staat nog in het teken van het vinden van partners en het houden van verschillende tests, zoals de monsterrit naar Europa. Begin volgend jaar gaan de orderboeken op en start vrijwel gelijk de levering aan Chinese klanten. In april volgend jaar is Europa aan de beurt en zouden we de U5 hier op de weg kunnen gaan zien. Maar valt Nederland binnen de Europese doelen? “Ons plan is om in Nederland, Zwitserland en Denemarken te beginnen. Dat zijn realistische plekken voor ons”, aldus Klose. En Noorwegen dan, nummer één EV-land van de EU? “Daar werden we heel enthousiast ontvangen, maar zitten de voordeelregelingen wat anders in elkaar.” De Aiways U5 kan in Europa namelijk niet gekocht worden, maar enkel worden geleasd volgens een eigen constructie. “Het eerste jaar verwacht ik zo’n 10.000 auto’s te verkopen.”

Prijzen zijn nog niet bekend, maar de waarde van de auto wordt op €35.000 geschat. Een 191 pk sterke elektromotor put zijn energie uit een 65 kWh groot accupakket. Samen is dit goed voor een (NEDC) actieradius van net iets meer dan 500 km. Trek daar voor de WLTP zo’n 100 km vanaf, hoewel die cijfers nog niet officieel bekend zijn. De 1.730 kilogram wegende U5 is een kleine vijf meter lang en daarmee een flinke auto. Binnen 18 maanden staan de onthulling van nog eens twee auto’s op de agenda. De grotere U7 en een compactere cross-over die mogelijk U6 gaat heten. Die laatstgenoemde wordt volgend jaar maart mee naar de beurs van Genève genomen.

Aankomende maandag stappen wij achter het stuur van de U5 en rijden we de Aiways naar de Franse hoofdstad. Binnenkort lees je daar mee over in AutoWeek.