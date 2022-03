Aiways U5 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Aiways U5 is inmiddels ruim anderhalf jaar op de markt in Nederland, maar hij is nog niet eerder te gast geweest in deze rubriek. In de nieuwe configurator van Aiways is de basisversie van de U5 nu goed te zien. Hoog tijd om hem eens tegen het licht te houden en te kijken wat je allemaal krijgt voor de vanafprijs van net geen 40 mille.

Aiways U5 Standaard

€39.950

Aiways doet relatief gezien behoorlijk goede zaken in Nederland. Vanaf de marktintroductie eind 2020 verkocht het merk meer dan 430 U5's in ons land. Voor een Chinese start-up is dat op de Europese markt zeker niet slecht. De keuze is bij de U5 niet heel reuze. Aiways levert de elektrische SUV vooralsnog met één aandrijflijn: een 204 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft en wordt gevoed door een accupakket met een capaciteit van 63 kWh. Snelladen kan met een maximale laadsnelheid van 90 kW. In de U5 Standaard, de basisversie, is die combinatie goed voor een WLTP-actieradius van 410 kilometer. De U5 Premium, die vanaf €43.850 op de prijslijst staat, moet het doen met 400 kilometer. Vermoedelijk komt dat doordat hij wat zwaarder is, onder meer door de toevoeging van een glazen panoramadak.

Alle kleuren gratis

Bij Aiways heb je dus de keuze tussen twee varianten: de U5 Standaard en U5 Premium. De U5 Standaard is voornamelijk te herkennen aan het feit dat hij op 17-inch lichtmetaal rolt en een vast dak heeft. De ledkoplampen en -achterlichten zijn voor elke uitvoering van de U5 hetzelfde. Ook de drie basiskleuren zijn dat. Je kunt kiezen uit het hier getoonde Aubergine of zonder bijbetaling de kleuren Gletsjerwit en Electric Blue aanvinken. Op de U5 Premium zijn de laatste twee kleuren ook met een contrasterend zwart dak te krijgen. In dat geval betaal je €835 extra. Verder rolt de Premium standaard op 19-inch lichtmetalen wielen.

Voor het ontgrendelen van de U5 hoef je de sleutel niet ter hand te nemen, want de U5 Standaard heeft al keyless entry aan boord. De zijspiegels zijn elektrisch bedienbaar, maar moet je nog wel handmatig inklappen. Om het parkeren makkelijker te maken, beschikt de instap-U5 al over een 360-gradencamera en parkeersensoren achter. Voor parkeersensoren aan de voorzijde en een parkeerassistent moet je bij de Premium zijn. Ook een elektrisch bedienbare achterklep zit nog niet op de U5 Standaard, dus die zul je met de hand moeten bedienen. De achterruit en de achterste zijruitjes zijn overigens altijd getint. Wil je de zijruiten van de achterportieren ook getint hebben met folie, dan kost dat €299.

Geen stoelverwarming

Binnenin de Aiways U5 Standaard wordt de bestuurder begroet door een digitaal instrumentarium dat voor de neus van de bestuurder bestaat uit drie schermen. Centraal zit een 12,3-inch touchscreen waarop een infotainmentsysteem van Aiways zelf draait. Je kunt je smartphone via Bluetooth koppelen of met Apple CarPlay, maar geïntegreerde navigatie zit er niet op. Een belangrijk verschil tussen de interieurs van de U5 Standaard en Premium is dat die laatste nog een apart kleiner touchscreen op de middenconsole heeft voor de bediening van onder meer de klimaatregeling. Die is bij beide varianten overigens automatisch en op te delen in twee zones.

Waar de Aiways U5 Standaard dan weer niet over beschikt, is stoelverwarming. Dat is voor een elektrische auto wel een gemiste kans, omdat juist stoelverwarming kan bijdragen aan een hogere actieradius in de winter. Ook is de U5 Standaard niet op afstand voor te verwarmen. De met stof beklede stoelen compenseren daar dan weer enigszins voor; die voelen bij winterse omstandigheden immers minder koud aan dan (kunst)leren stoelen. De stoffen bekleding in de U5 bestaat uit twee grijstinten met een lichtblauwe baan in het midden van de stoelen. Andere opties zijn niet mogelijk. Daarbij is de bestuurdersstoel wel zesvoudig elektrisch verstelbaar. De U5 Premium biedt de keuze uit twee kleuren leren bekleding: crèmewit en zwart.

Qua veiligheidssystemen is de U5 dan wel weer behoorlijk bedeelds. Zonder bijbetaling beschikt hij namelijk over adaptieve cruisecontrol met file-assistentie, een dodehoekassistent, een automatische noodrem en een rijstrookassistent. De U5 Premium kan daar niets meer aan toevoegen.

Aiways biedt afgezien van een trekhaak, die €1.495 kost, geen losse opties aan voor de U5. Dat is jammer, want de Premium is met een meerprijs van €3.900 meteen aanzienlijk duurder dan de Standaard. Daarvoor krijg je dan ook meteen een hoop extra's, maar het biedt klanten die maar een deel van de opties willen hebben niet heel veel keuzevrijheid. De U5 is met een vanafprijs van bijna 40 mille niet goedkoop te noemen, maar vergeleken met de basisversies van bijvoorbeeld de Skoda Enyaq (€42.690) of de Volkswagen ID4 (€45.190), EV's van een vergelijkbaar formaat, scheelt het toch nog wat.

Liever een gebruikte Aiways U5? De keuze is niet reuze, want op dit moment staat er slechts één in ons occasionaanbod!