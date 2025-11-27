Per 1 januari 2026 zou de bijtelling voor elektrische auto's gelijk worden getrokken met die van brandstofauto's. Met andere woorden: ook over een elektrische auto betaalt de zakelijker rijder die zijn auto ook privé gebruikt 22 procent bijtelling. Dat gaat toch niet gebeuren.

Momenteel betaal je over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde van je elektrische auto 17 procent bijtelling. Over elke euro daarboven bedraagt de bijtelling 22 procent. Met ingang van 2026 zou de bijtelling voor elektrische auto's gelijk worden getrokken met die van brandstofauto's. Dat betekent: 22 procent over de gehele cataloguswaarde. Dat gaat niet gebeuren. De Tweede Kamer heeft een voorstel van D66 en ChristenUnie aangenomen dat daar een stokje voor steekt. Daarmee wordt voorkomen dat EV's na het verhogen van het bijtellingstarief naar 22 procent de facto zwaarder belast worden dan brandstofauto's. Dat ziet de Tweede Kamer zo: kleine elektrische auto's hebben een hogere aanschafprijs dan equivalenten met een benzinemotor. Met andere woorden: het verhogen van de bijtelling naar 22 procent zou elektrische auto's onaantrekkelijk maken.

De nieuwe situatie: over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde van je elektrische auto betaal je 18 procent bijtelling. Voor elke euro erboven 22 procent. Ook voor 2027 is een gunstiger bijtellingstarief voor EV's bedacht. Zo betaal je in 2027 over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde van je elektrische auto 20 procent bijtelling. Pas per 2028 gaat de gehele bijtelling voor elektrische auto's naar 22 procent.