12 procent in Europa verkochte auto's is elektrisch

Van alle nieuwe personenauto's die in 2022 in de Europese Unie zijn geregistreerd, had ruim 12 procent een volledig elektrische aandrijflijn. Dat blijkt uit cijfers die de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) vrijgeeft.

Van de bijna 9,3 miljoen nieuwe personenauto's die vorig jaar in de Europese Unie zijn geregistreerd, had 12,1 procent een elektrische aandrijflijn. Dat percentage ligt 3 procentpunt hoger dan in 2021. Dat de populariteit van auto's met een dieselmotor daalt werd ook in 2022 weer bevestigd, maar er werden ook aanzienlijk minder nieuwe personenauto's met een conventionele benzinemotor geregistreerd.

Hybride winst

Het aandeel nieuwe personenauto's met een dieselmotor daalde in 2022 ten opzichte van 2021 met 3,2 procentpunt tot 16,4 procent. In de EU zijn vorig jaar 1.522.686 diesels gekentekend, een kleine 20 procent minder dan in 2021. Waar auto's met een conventionele benzinemotor in 2021 nog goed waren voor een aandeel van 40 procent in de registraties, ligt dat percentage in 2022 op 36,4 procent, goed voor 3.371.153 registraties. Dat is 12,8 procent minder dan een jaar eerder.

Personenauto's met een reguliere hybride aandrijflijn (2.089.653 stuks) namen in 2022 een hap van 22,6 procent uit het totaal (2021: 19,6 procent) terwijl plug-ins in 2022 goed waren voor 9,4 procent (2021: 8,9 procent). Er zijn vorig jaar bijna 875.000 plug-in hybride personenauto's gekentekend in de Europese Unie, 1,2 procent meer dan een jaar eerder.

Elektrisch

In de Europese Unie zijn in 2022 in totaal 1.123.778 nieuwe elektrische auto's geregistreerd. Dat waren er maar liefst 28 procent meer dan in 2021 (877.985 stuks). In Duitsland werden de meeste EV's gekentekend (471.394 stuks). In Nederland ging het om ruim 73.000 EV's. In Frankrijk zijn in 2022 met 203.122 stuks zo'n 25 procent meer EV's op kenteken gezet dan een jaar eerder. In Italië namen de EV-registraties in 2022 juist met 27 procent af tot 49.179 stuks.