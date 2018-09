Indrukwekkend zonder drama Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé

Bij Mercedes-AMG snappen ze ook wel dat de dramatiek van de 63-modellen voor sommigen te veel van het goede kan zijn. In het geval van de C-klasse Coupé levert de C 63 maar liefst 476 pk, de S-versie komt zelfs tot 510 pk. Neem je een C 43, dan is er geen V8 aan boord, maar een V6 Biturbo. En die levert sinds kort een ook al imponerende 390 pk.

Autobahnen zoals de A62, net ten zuiden van de Moezel, slingerend door het Duitse middelgebergte, zijn zó lekker voor high performance auto's als deze. Geen recht stuk te bekennen, alleen maar licht afbuigende stukken, die zich kilometers aaneenrijgen. Toch kan je ver genoeg vooruit kijken om traag verkeer op tijd te kunnen waarnemen, zodat je kan inschatten of er een tragere medeweggebruiker naar de linker rijstrook komt. Want dat het een snelweg met twee keer twee rijstroken betreft, maakt het wel gevaarlijker om de Benz naar zijn top te trappen. Gelukkig zit hij daar snel aan. De digitale snelheidsweergave loopt ook boven de 200 km/h nog met grote stappen op. Bij het getal 265 stopt de versnelling. De 9G-Tronic automaat staat in het achtste van de negen verzetten en de toerenteller geeft 4.500 aan. De V6 Biturbo, die bij de facelift van de C-klasse van 367 naar 390 pk is gegaan, draait lekker door en zou graag nog meer laten zien. Maar de begrenzer heeft al ingegrepen. Bij 250 echte kilometers per uur is het genoeg.

Waar Mercedes-AMG bij de 63's de mogelijkheid biedt de begrenzing toleranter te laten afstellen, geldt die optie voor de 43's niet. Zo heeft deze C 43 AMG ook geen launchcontrol waarmee je in minder dan 5 tellen van 0 naar 100 kan knallen. Hoeft ook niet, want die tijd zet hij zo ook wel neer! Het verschil in specificaties onderstreept het onderscheid tussen deze auto en de 63 - de absolute top-AMG, die met zijn 4.0 V8 biturbo een veel racier blok heeft. Deze motor mag ook de GT aandrijven, het paradepaardje van Mercedes-AMG. De nu gereden AMG C 43 is puur bedoeld als antwoord op de Audi S4/S5 en de 40i-versies van de BMW 3- en 4-serie. Altijd worden de krachten verdeeld over vier wie- len, al ligt bij dit 4Matic-systeem wel de nadruk op de achterwielen.

Een AMG C 43 ging tot de facelift wel heel erg anoniem door het leven. Bij de recente update ligt het er nog altijd niet dik bovenop, maar de hints naar het potentieel van deze snelle Mercedes zijn wel duidelijker dan voorheen. Neem de vier separate uitlaten en de nieuwe diffuser daartussen, die wrijven er net even wat duidelijker in dat het niet zomaar een C-klasse Coupé was die je net inhaalde. De dikke coupé wekt op het snelle asfaltlint veel vertrouwen. Bochten die je soms neemt met snelheden tegen de elektronische limiet aan, voelen door de downforce, die de auto stevig naar beneden drukt, en de prettige tegendruk in de besturing, nog steeds niet spannend aan. Hier geen speels aanvoelende achterkant die tegen het uitbreken aanzit wanneer je het gas iets moet liften; alles blijft stabiel. Heerlijk snel en zonder al te veel sensatie, zoals het bij vol accelereren ook vooral de wijzers voor je zijn, die aangeven hoe hard het gaat. Van de V6 Biturbo moet je niet te veel spektakel verwachten; aan alles merk je dat AMG zich heeft ingehouden om het lekkerste te bewaren voor de C 63. Daarmee is deze C 43, die je ook als sedan, stationwagon en cabriolet kunt krijgen, meer een auto in de geest van de eerste officiële AMG van Mercedes-Benz, de C36 die 25 jaar geleden op de markt kwam, dan de actuele C 63. Ook die op de C 280 Sport gebaseerde C 36 was subtiel dik. Hij was heel snel, had 280 pk, maar het was geen auto met het meesterlijke gevoel voor drama dat de huidige generaties top-AMG's, de 63's dus, van huis uit meekrijgen.

Aan interieurdetails geen gebrek: een streep op het stuurwiel die de middenstand aangeeft, gedetailleerde digitale displays in het instrumentarium en layouts van bekende circuits die oproepbaar zijn in het cen- trale scherm boven de middenconsole. Bij de AMG kan je de toerenteller een dominante positie geven in het scherm tegenover je, dat kan bij de gewone C-klasse niet. Allemaal verfijning en verwennerij, maar ook met genoeg gegevens om detailfetisjisten al snel in vervoering te brengen. Toch nog wel wat drama dus, al bewaart Mercedes-AMG bewust alle emotie en geweld voor de C 63. Als coupé is dat een brute sportwagen in elegante verpakking, terwijl je deze C 43 beter kunt zien als een snelle zakenbolide, die is vermomd als fraaie coupé.

Snel en stabiel + Schitterend interieur - Weinig drama

Weinig drama - Kost al meer dan een ton