Elektrische toekomstvisie komt in 2021 BMW Vision iNext is los

BMW presenteert vandaag de Vision iNext, een uiterst belangrijke auto in de toekomstvisie van het merk waarvan de komst al enige tijd geleden is aangekondigd. De iNext is geen luchtfietserij: in 2021 moet de productieversie verschijnen!

Alle luxemerken, maar vooral het Duitse trio Mercedes-Benz, BMW en Audi vallen momenteel over elkaar heen om te tonen dat ook zij de strijd met pionier Tesla inmiddels aankunnen. Jaguar was de drie machtige fabrikanten te snel af met de i-Pace, maar Mercedes' EQC volgde snel. Ergens in de komende dagen maakt bovendien de Audi E-tron z'n opwachting, maar niet voordat BMW z'n Vision iNext aan de wereld toont. Een belangrijk verschil met de andere genoemde modellen is er wel: deze BMW is nog een studiemodel. BMW stelt dat de buitenkant 'zeer dichtbij' het uiteindelijke productiemodel zit. Dat betekent dat BMW's vanaf de grond nieuw ontworpen EV een langgerekte koets krijgt die het midden houdt tussen een stationwagen en een SUV, al noemt BMW 'm zelf nadrukkelijk wel 'SAV' (Sports Activity Vehicle), zoals het bijvoorbeeld ook met z'n X5 doet.

Een week voor het werelddebuut kregen wij al de kans om de auto in het echt te aanschouwen (in een Boeing 777, zie onderaan) en dan valt vooral op dat de auto door z'n vrij smalle koets en hoge raampartij opvallend vriendelijk oogt voor een SUV-achtige van BMW. Aan de voorkant valt de hoge, smalle 'grille' op, aan elkaar gesmolten nieren die lijken op de exemplaren die op de Concept X7 prijken. Ook de platte, hooggeplaatste koplampen aan weerszijden van die grille doen aan die concept-car denken.

Probeersel

De toegang tot het interieur wordt uiteraard verschaft door naar voren openende voordeuren en naar achteren openende achterportieren zonder B-stijl, want zo gaat dat vrijwel altijd bij concept-cars. De kans dat dit element het productiestadium haalt is dan ook niet zo groot en dat geldt ook voor het interieur zelf, dat een stuk minder levensvatbaar is dan de buitenkant. BMW ziet het binnenste van de Vision iNext in tegenstelling tot het exterieur dan ook nadrukkelijk als een probeersel en dat wordt bij de eerste aanblik duidelijk. Het binnenste is ontworpen met autonoom rijden in gedachten, maar lijkt qua indeling niet op een rijdende woonkamer. De designtechnisch naadloos op de deurpanelen aansluitende stoelen zijn altijd voorwaarts gericht en er is een nadrukkelijk aanwezig, maar wel inklapbaar stuurwiel.

Technologie speelt op het eerste gezicht een opvallend kleine rol in het interieur.

Stof en hout

Toch speelt gezelligheid een hoofdrol volgens BMW. Het interieur van de 'Vision' moet voor de inzittenden een favoriete plek zijn, zoals letterlijk wordt verwoord in de designfilosofie 'My Favourite Space'. Technologie speelt daarin op het eerste gezicht een opvallend kleine rol. Het interieur wordt niet gedomineerd door grote touchscreens en high-tech materialen, maar door bijzondere, warme stofsoorten en heel veel hout. De techniek is er wel, maar zit verstopt. Zo laat het multimediasysteem zich met een onzichtbaar in de middenarmsteun verstopt touchpad bedienen en is zelfs de achterbank 'aanraakbaar'. Door symbolen op de bank te tekenen, enigszins vergelijkbaar met hoe nu BMW's 'gesture control' werkt, kun je bijvoorbeeld muziek in- en uitschakelen en het volume regelen. Entertainment is er niet in de vorm van een scherm, maar een papieren boekwerk met lege bladzijdes waarop filmpjes en andere zaken kunnen worden geprojecteerd vanuit het plafond. De projectie beweegt mee met het boek, dat zich daarom als een tablet vrij heen en weer laat bewegen.

Ook als het gaat om autonoom rijden neemt BMW een wat andere houding aan dan veel concurrenten.



Ook als het gaat om autonoom rijden neemt BMW een wat andere houding aan dan veel concurrenten. Het merk erkent dat de techniek er is en steeds slimmer wordt, maar houdt rijplezier en dus zelf rijden graag hoog in het vaandel. Bovendien is de mate waarin autonoom kan worden gereden sterk afhankelijk van de omstandigheden, waardoor er altijd momenten zullen zijn waarop een menselijke bestuurder noodzakelijk is. De Vision iNext heeft daarom twee belangrijke 'rijmodi'. In 'Boost' is het stuurwiel actief, is het centrale scherm naar de bestuurder toegekeerd en laat de auto zich naar verluidt op een plezierige manier besturen. Wie 'Ease' selecteert, ziet het stuurwiel terugtrekken en de pedalen in de vloer verzinken. Het scherm richt zich op alle passagiers en heeft vanaf nu een meer entertainende in plaats van informerende rol.

700 km

Opvallend genoeg is BMW niet al te loslippig over de techniek die de Vision iNext aandrijft, behalve dan dat de auto uiteraard wordt aangedreven door een elektromotor. Er wordt gefluisterd dat BMW mikt op een actieradius van maar liefst 700 km. Als dat lukt is er werk aan de winkel voor de concurrentie, maar zover is het nog lang niet. Voordat BMW's 'technologische vlaggenschip' Vision iNext op de markt verschijnt, krijgen we in 2020 al de elektrische iX3voorgeschoteld. Met meer dan 400 km actieradius volgens de nieuwe WLTP-meetmethode is die auto ook al een alternatief voor de andere elektrische nieuwkomers in dit segment, maar de Vision iNext gaat op alle gebieden nog een stapje verder.

Boeing

BMW stuurt de Vision iNext letterlijk de wereld over in een speciaal daarvoor in thema-jasje gehesen Boeing 777F-vrachtvliegtuig van Lufthansa Cargo. Het vliegtuig is in de afgelopen week van München naar New York, San Francisco en Beijing gevlogen. In iedere plaats kreeg een select groepje autojournalisten en andere belanghebbenden in dit vliegtuig een 'sneak preview' van de auto. Het binnenste van de 'triple 7' is speciaal voor de gelegenheid volledig opnieuw ingericht en de auto staat in een koepel van schermen. In totaal zijn er 78.000 leds en 7,5 km aan bedrading gebruikt om de Boeing zo te krijgen.