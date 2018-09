Het begin van het EQ-tijdperk Mercedes-Benz presenteert EQC

In september 2016 presenteerde Mercedes op de Autosalon van Parijs de EQ Generation, een voorbode voor de elektrische toekomst van het merk. Nu is het eindelijk tijd voor de productieversie van die voorbode: dit is de langverwachte EQC!

Mercedes plakt de 'C' daarmee vast aan het 'EQ' dat de verzamelnaam wordt voor alle elektrische en verregaand autonome modellen van het merk. De 'C' geeft hierbij het segment aan waarin de auto valt. De EQC is een compacte SUV die wat formaat betreft vergelijkbaar is met de GLC, maar daar verder geen banden mee heeft.

Bij de presentatie van de Generation EQ gaf Mercedes al aan dat de Generation EQ zonder al teveel wijzigingen in productie zou gaan en het merk heeft woord gehouden. De verschillen komen vooral tot uiting in het verdwijnen van zaken die voor een productiemodel nu eenmaal niet zo handig zijn. Een wat minder futuristische kop en kont en de toevoeging van handige items als deurgrepen en buitenspiegels volstonden voor Mercedes. De verchroomde, traditioneel ogende grille valt daarbij meteen op. Ook de aan elkaar verbonden achterlichtunits zijn een opvallend detail, maar vooral de verlichting aan de voorzijde mag er zijn. Ook de koplampen zijn namelijk met elkaar verbonden door een verlichte rand in de grille. Dat is een detail dat we sinds de Mercury Villager uit de jaren '90 niet meer hebben gezien. Zelfs de wielen van het grijze exemplaar lijken op de concept-car en vallen op door hun blauwe accenten. De witte auto op de persfoto's heeft ander lichtmetaal, maar ook die wielen zijn verre van alledaags.

De EQC oogt opvallend langgerekt en dat is niet alleen maar schijn, want met een lengte van 4.761 mm, een breedte van 1.886 mm en een hoogte van 1.624 mm is de EQC daadwerkelijk wat langer en lager dan een GLC. De wielbasis is met 2.873 mm wel gelijk aan dat model, maar de EQC is uiteraard wel een stuk zwaarder dan z'n regulier aangedreven broertje en heeft een leeggewicht van 2.425 kg. 650 kg daarvan komt voor rekening van de accu's.

Die accu's worden gemonteerd op een platform dat speciaal voor EV's is ontworpen en in de toekomst ook onder andere EQ-modellen wordt geschoven. De aandrijving ligt in handen van twee elektromotoren die ieder een as voor hun rekening nemen. Samen zijn ze goed voor 300 kW (408 pk) en 765 Nm en dat resulteert in een 0-100-tijd van 5,1 seconden. Daarmee hoeft Tesla zich nog even geen zorgen te maken, maar bovengemiddeld snel is de EQC natuurlijk alsnog. De motoren worden gevoed door een accupakket van 80 kWh en daarmee komt de EQC bij een opgegeven verbruik van 22,2 kWh per 100 km 'meer dan 450 km' ver volgens de oude NEDC-norm. Onder het WLTP-regime moet daar nog altijd zo'n 400 km van overblijven. Om die waardes ook daadwerkelijk te kunnen halen krijgt één van de vijf beschikbare rijprogramma's de naam 'Max Range', terwijl een zogenaamd 'haptisch' gaspedaal de bestuurder middels trillingen tot loslaten maant als daar aanleiding voor is. De mate van energieterugwinning onder het uitrollen, en dus de mate van afremmen als dat gebeurt, laat zich instellen met de flippers aan het stuur. Als de accu eenmaal leeg is, moet de auto in zo'n 40 minuten weer van 10 procent naar 80 procent kunnen worden opgeladen.

Als moderne en zelfs vooruitstrevende Mercedes ontkomt de EQC natuurlijk niet aan het MBUX-multimediasysteem waar Mercedes bij de introductie van de A-klasse zo trots op waren. De Mercedes Benz Uxer Experience krijgt er een paar specifiek op elektrisch rijden toegespitste functies bij, zoals een navigatiesysteem dat kan helpen bij het plannen van gunstige routes en het verkrijgen van inzicht over de energiestromen. Zoals we tegenwoordig van Mercedes gewend zijn komt die informatie tot je via een grote, brede 'schermbalk', waarvan het linkerdeel achter het stuurwiel huist en in basis als instrumentarium dienstdoet. Blauwe ledstrepen zorgen voor een futuristische sfeer, maar heel buitenaards oogt het EQC-binnenste niet. Mercedes houdt vast aan de zaken die de interieurs van het merk zo fraai maken, al krijgt de elektrische nieuwkomer geen ronde, maar rechthoekige ventilatieroosters mee.

De productie van de EQC moet volgend jaar van start gaan in Mercedes' bestaande fabriek in Bremen. Het duurt dan ook nog wel even voordat de auto bij de Nederlandse dealers staat en ontkomen aan de '4-procent-beperking'- voor zakelijke rijders die volgend jaar ingaat, is er uiteraard niet meer bij. Toch blijft de auto juist voor zakelijke rijders interessant. Zij krijgen steeds meer keuze, want naast de bekende Tesla's kennen we inmiddels ook de nu al razendpopulaire Jaguar i-Pace. Qua prijs zal de EQC hoogstwaarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de Model S en die Jaguar, die vlak onder de ton opereren. In de nabije toekomst wordt dit boeiende segment aangevuld met de Audi e-tron en BMW's iX3.