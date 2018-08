Tot 55 kilo lichter BMW laat nieuwe 3-serie zien

Meer interessant BMW-nieuws in de vroege morgen. Zojuist doken de eerste gelekte persfoto's van de nieuwe Z4 op en nu laat BMW zélf de eerste foto's van de compleet nieuwe 3-serie zien.

BMW's huidige 3-serie stamt uit 2011 en daarmee is het model verre van stokoud te noemen. Het merk rijdt echter al sinds 2016 rond met ingepakte testexemplaren van de volledig nieuwe generatie en ook vandaag zien we de nieuwe sportsedan in testkostuum. Ditmaal zijn de afbeeldingen afkomstig van BMW zelf. Het merk wil met de platen van de nieuwe 3-serie op de Nürburgring benadrukken dat sportiviteit ook bij de nieuwe generatie hoog in het vaandel staat.

BMW spreekt over 'ingrijpende vernieuwing van de ophanging, de schokdempers, de stuurinrichting en de remmen'. Dat spreekt in feite voor zich, want de nieuwe 3-serie komt op een voor het model compleet nieuwe basis te staan, namelijk het modulaire CLAR-platform waar ook auto's als de 5- en 7-serie gebruik van maken. Het zwaartepunt komt ongeveer een centimeter lager te liggen dan bij de huidige 3-serie én BMW spreekt over een gewichtsverdeling van 50:50. Daarbij wordt de nieuwe Dreier lichter dan ooit. Het model slankt tot 55 kilo af ten opzichte van de auto die nu bij de dealers staat. De stijfheid van de carrosserie moet - uiteraard - zijn toegenomen. BMW zegt verder dat de spoorbreedte "veel groter" is én dat er sprake is van meer negatief camber. Dat wil zeggen: de bovenzijde van het wiel staat verder naar binnen dan de onderzijde, iets wat voor meer grip in bochten zorgt. Nieuwe schokdempers moeten oneffenheden en vibraties in de weg beter opvangen. De eveneens nieuwe 'lift-related' dempers zijn onderdeel van het M-sportpakket, dat onder meer 18-inchwielen en straffere veren omvat. Het M-onderstel is voortaan alleen leverbaar in combinatie met Variable Sport Steering, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

BMW spreekt verder over de komst van een nieuwe viercilinder, een krachtbron die de krachtigste vierpitter moet zijn die het merk ooit in een productiemodel heeft gemonteerd (de 258 pk en 400 Nm sterke krachtbron uit onder meer de 630i GT). Daarbij moet het brandstofverbruik zo'n vijf procent lager liggen dan voorheen, iets waar ook een doorontwikkelde achttrapsautomaat een steentje aan bijdraagt.

Op deze foto's zien we alleen de sedan, maar daarnaast komt BMW natuurlijk ook weer met een Touring en het ligt in de lijn der verwachting dat er ook van de 3-serie GT een nieuwe generatie verschijnt. De Chinese markt krijgt een verlengde sedan en het zal na de lancering van de nieuwe Dreier niet lang meer duren voordat de wereld kennismaakt met een nieuwe 4-serie. Aan de ene kant van het motorenspectrum komt een M3 te staan, aan de andere kant van het motorenpalet verschijnt mogelijk zelfs een elektrische variant.