In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de jaren 90 zette BMW een bijzondere stap door een 3-serie hatchback uit te brengen. Een groot succes werd het niet, maar nu is het een bijzonder stukje geschiedenis om voor de deur te zetten.

De BMW 3-serie Compact was gedurende de twee generaties (E36 en E46) waarin hij bestond niet per se de meest geliefde BMW. Het andere kontje zag er nogal apart uit op een verder duidelijk als sedan ontworpen auto. Bij de E46 kwamen daar ook nog eens heldere lichtunits bij, die al helemaal wat smaakgevoelig waren. Maar goed, we gaan de Compact niet afkraken, want het was tegelijkertijd ook een heel leuke aanbieding. Een achterwielaangedreven hatchback, dat was immers in die tijd al zeer ongebruikelijk. In wezen is dit enigszins een voorloper van de 1-serie en we weten allemaal hoe populair die werd.

Tegenwoordig zijn dergelijke 3-series niet zelden geliefd bij mensen die er een circuit- of driftauto van willen maken. We hopen maar dat een dergelijk lot deze 316 bespaard blijft. Aangezien het 'maar' een 316 is, is die kans gelukkig groot. We hebben met een bescheiden gemotoriseerd én uitgevoerd exemplaar te maken en dat is eigenlijk juist leuk. Hij lijkt, hoewel het niet de meest geliefde BMW ooit was, toch bij te staan alsof iemand er veel liefde aan heeft gegeven. Iemand heeft bovendien ooit de moeite genomen er een setje modernere wielen onder te zetten. Laat de Originalpolizei het maar niet zien, maar het staat niet eens heel gek.

Nu is de grote vraag: wie wordt de volgende eigenaar? Met een vraagprijs van €2.990 is het geen dure E36. Daarvoor zijn, behalve dat het een 316 Compact is, nog wat redenen te bedenken. Het is bijvoorbeeld geen origineel Nederlandse auto. Bovendien is hij sinds de import in 2020 al enkele keren van eigenaar gewisseld. De adverteerder weet hoe dat zit: "Deze auto heb ik zelf in 2019 gekocht in België en later ingevoerd en verkocht. De kilometerstand klopt. Onlangs weer ingeruild en nu voor verkoop in orde gemaakt." Met dat laatste doelt hij op vrij uitgebreid onderhoud. De kilometerstand is met 188.000 km niet zo heel hoog. Interessant, toch?