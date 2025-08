Zo voorkom je dat je in de file staat op zwarte zaterdag

De beste manier om geen last van 'zwarte zaterdag' te hebben, is reizen op een andere dag. Maar wat nou als je écht niet anders kunt?

De ANWB verwacht zaterdag ’uitzonderlijke verkeersdrukte’ op Europese wegen. Vertrekkende en terugkerende vakantiegangers zorgen voor overvolle wegen van en naar populaire Europese bestemmingen. In Frankrijk geldt 2 augustus dit jaar als zwarte zaterdag, omdat die dag vooral veel inwoners van de regio Parijs op vakantie gaan en de stad verlaten. De meeste drukte wordt verwacht op de A7 tussen Lyon en Orange, onderdeel van de Autoroute du Soleil. Ook op de aansluitende A9 richting de Spaanse grens moeten automobilisten rekening houden met vertraging, verwacht de ANWB. Dit geldt ook voor de A10 richting Bordeaux en de kustplaatsen in het zuidwesten. Tussen acht uur 's ochtends en twee uur 's middags wordt het waarschijnlijk het drukst op de Franse wegen.

In Duitsland begint dit weekend in enkele deelstaten de zomervakantie. Veel vakantiegangers trekken naar bijvoorbeeld Italië en Kroatië. Tegelijkertijd keren ook veel vakantiegangers terug naar het noorden, zegt de ANWB. "Deze combinatie, samen met meer dan 1.200 wegwerkzaamheden, veroorzaakt aanzienlijke vertraging”, zegt een woordvoerder. Vooral rond grote steden zoals Hamburg, Frankfurt en Neurenberg en op de A8 richting Salzburg worden lange files verwacht. Vakantiegangers lopen in Oostenrijk en Zwitserland met name vertraging op bij tunnels.

In Oostenrijk gaat het om de Tauerntunnel en de Karawankentunnel. In Zwitserland kan de vertraging bij de Gotthardtunnel in beide richtingen oplopen tot ruim twee uur. Verkeer in Italië loopt vooral vast op routes naar de kust en de meren.

Juist later vertrekken

Veel vakantiegangers vertrekken extreem vroeg uit Nederland om de drukte voor te blijven, maar op deze zwarte zaterdag heeft dat weinig zin. Als je om vier uur ‘s nachts vertrekt, beland je in de loop van de ochtend in Frankrijk, precies op het moment dat veel Fransen ook vertrekken. Daardoor is de kans groot dat je achteraan aansluit in de files die zijn veroorzaakt door de Fransen. Het is daarom beter om na negen uur 's ochtends te vertrekken, waardoor de kans toeneemt dat veel files zijn opgelost wanneer je in Frankrijk aankomt.

Terug wél vroeg

Voor terugkerend vakantieverkeer is vroeg vertrekken wel het beste. Veel vakantiegangers moeten voor tien uur 's ochtends uitchecken uit hun hotel of van de camping en stappen daarna massaal in de auto. Wanneer je voor tien uur 's ochtends Lyon voorbij bent of vanuit Italië halverwege Zwitserland rijdt, blijf je de massa voor. Het is geen garantie voor een filevrije terugreis, maar het helpt wel.