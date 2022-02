Zo ver komt de Volkswagen ID3 58 kWh in de praktijk

De eerste serie van de Volkswagen ID3 was uitgerust met het 58 kWh-accupakket. In het najaar van 2020 gingen ze de weg op, en dat betekent dat we inmiddels een mooi beeld hebben van het energieverbruik en dus de actieradius door de seizoenen heen. Want bij een EV verschilt dat immers nogal veel.

De Volkswagen ID3 58 kWh trad in november 2020 aan voor een vergelijkende test tegen een Kia e-Niro en een Nissan Leaf. De range bedroeg in die week 320 kilometer, tegen 424 kilometer fabrieksopgave. Een actieradius die we haalden bij temperaturen van 14 graden. Iets wat we in het weekblad altijd bij de meetresultaten vermelden.

De volgende verbruikstest hebben we neergezet in een koudere week, de auto nam het op tegen een Aiways U5 en een Hyundai Kona Electric 64 kWh. Bij een temperatuur van 5 graden Celsius steeg het verbruik tot 20,2 kWh per 100 kilometer en daarmee kwam de ID3 58 kWh 287 kilometer ver. In dezelfde periode namen we een ID3 met dit accupakket in gebruik als duurtester, en daarmee reden we in de winter van 2021 gemiddeld 280 kilometer op een lading, en lag het energieverbruik iets boven de 20 kWh per uur met een uitschieter naar boven en een range die tot 250 kilometer daalde in de week die nu precies een jaar achter ons ligt. Het was ook overdag onder nul.

Het beste resultaat haalden we in de zomer van 2021, waarbij we de actieradius tot zelfs boven de 400 kilometer zagen uitkomen. Het was in de week dat we de 58 kWh-duurtester reden naast een ID3 met kleiner accupakket, de 45 kWh. De van het middelgrote accupakket voorziene uitvoering (er is er ook een met 77 kWh) kwam 410 kilometer ver, kwam uit op 15,7 kWh per 100 kilometer en dat bij een temperatuur van 21 graden. Dat vinden accupakketten erg prettig omstandigheden.

Ga uit van gemiddeld 280 kilometer range in de winter en van 380 kilometer in de zomer.

Wat zeggen de gebruikers?

Kijken we ook nog even bij de gebruikersreviews. Deze reviewer haalt in de zomer 300 tot 340 kilometer en in de winter op winterbanden 240 tot 260 kilometer. Van de bijna 30 reviewers, die allemaal een 58 kWh-accupakket hebben, zien we dat zeker de mensen die veel 130 km/h rijden daarop uitkomen. Dan kun je de 350 kilometer actieradius ook in de zomer vergeten. Rijd je niet vaak harder dan 100-110 dan kun je het energieverbruik bij temperaturen van rond de 20 graden net onder de 16 kWh per 100 kilometer houden. Een enkeling meldt waardes van 14 kWh per 100 en dan zit de 400 kilometer range er zeker in, maar dat is dan zonder snelwegkilometers.

