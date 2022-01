Zo ver komt de Volvo XC40 Recharge P8 in de praktijk

De geheel elektrisch aangedreven Volvo XC40 Recharge P8 kwam eind 2020 op de markt. In de afgelopen veertien maanden zijn er dus al aardig wat ervaringen over het verbruik en de actieradius verzameld. Door ons van AutoWeek en natuurlijk ook door de berijders van de XC40 Recharge P8. Let wel, dit gaat dus over de auto die inmiddels alweer van naam veranderd is en nu als XC40 Recharge Twin Pure Electric in de prijslijst staat.

Zoals je inmiddels gewend bent starten we met onze eigen ervaringen. De 408 pk sterke EV trad in de winter van 2021 voor het eerst aan in een vergelijkende test, dus voor een periode van minimaal een week. In die eerste test nam de XC40 Recharge P8 het op tegen een Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD. De temperaturen lagen rond de 10 graden en daarbij noteerden we 24,3 kWh per 100 kilometer. Dat komt bij een netto accucapaciteit van 75 kW neer op een actieradius van 307 kilometer.

In de zomer startten we een duurtest met de P8, en toen waren de omstandigheden ideaal. Temperaturen van iets meer dan 20 graden, dus geen overmatig aircogebruik, hielpen de hoekige SUV aan een gemiddeld verbruik van 20,8 kWh/100 kilometer over de eerste maand en beter dan dat hebben we het verbruik niet gezien. Het betekent dat wanneer je alles uit het accupakket zou persen je 360 kilometer ver komt op een lading. Dat is redelijk, de fabrieksopgave voor dit model ligt echter op 418 kilometer per uur.

Tussendoor kwam de duurtester nog voorbij in een test tegen de Tesla Model Y Long Range, en bij 16 graden kwam de XC40 Recharge P8 uit op een range van 330 kilometer, bij een gemiddeld verbruik van 22,7 kWh per 100 kilometer. In deze vergelijkende test was de XC40 minder efficiënt dan zijn tegenstander, want de Tesla Model Y zat bij vergelijkbare omstandigheden onder de 18 kWh per 100 kilometer.

Winter

Over echt winterse omstandigheden kunnen we zeker meepraten, want eind 2021 stuurden we de Volvo XC40 Recharge P8 naar het Zweedse Gothenburg. Daarbij liep het verbruik op tot 30,9 kWh/100 kilometer, waarbij de rit grotendeels over de snelweg voerde en de temperatuur altijd onder de 4 graden lag. Dan praat je over een range van 243 kilometer. Bij AutoWeek kwamen we dus uit op een range van 243 kilometer onder de minst gunstige omstandigheden en op 360 kilometer wanneer het weer meehelpt.

Wat zeggen de gebruikers?

Kijkend naar de ervaringen van Volvo XC40 Recharge P8-rijders zien we een overeenkomstig beeld. De eerste reviewers namen de auto in de winter van 2020-2021 in gebruik en kwamen aanvankelijk uit op 275 tot net 300 kilometer. Da’s ook onze ervaring bij normaal Nederlands winterweer. Van de acht reviewers die hun P8-ervaringen bijhouden lezen we een keer iemand die de 400 aantikte, dan moet je de snelweg vooral mijden en dan komt de auto onder de 20 kWh/100 kilometer uit.

Overigens is er sinds kort ook een Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Die versie met één elektromotor hebben we bij AutoWeek nog niet getest, en er zijn nog geen gebruikerservaringen.

Heb je zo’n XC40 Recharge Pure Electric, schrijf dan vooral een review.