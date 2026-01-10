Er waren tijden dat je in een strenge winter met je auto het ijs op kon. Met je Ford Zephyr over het Zuidlaardermeer (Lucy Overhoff, Nationaal Archief), bijvoorbeeld.

Heel romantisch. Het was in ieder geval leuker dan met een taxi slippend en schuivend door Amsterdam heen glibberen (foto Bert Verhoef, Nationaal Archief).

En als je zelf geen auto had? Dan liet je je op een sleetje voorttrekken achter de Opel Kapitän van een aardige buurman (foto Het Utrechts Archief).

Of je trok je schaatsen aan om een vastgelopen Golfje uit de penarie te helpen (foto Nationaal Archief). Onversneden winterpret, kom er nog eens om!